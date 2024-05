¿En serio vamos a seguir culpando al pasado?

La semana pasada, los periodistas Ciro Gómez Leyva y Epigmenio Ibarra (quien funge como vocero de la autonombrada 4T) sostuvieron un acalorado diálogo en el programa de noticias “Ciro por la mañana”, tomando como base que la campaña de la oposición ha utilizado los hashtags “narcopresidente y narcocandidata” para desacreditar al oficialismo y a Claudia Sheinbaum.

El espacio de esta columna no me da para poder hacer la transcripción del diálogo completo que duró 3:40 minutos, pero sí quiero citar la parte de la discusión que dio origen a esta columna:

Epigmenio: “La derecha está hablando del narco-presidente y de la narco-candidata.”

Ciro: “En un país donde de acuerdo a los crónicas periodistas, los narcos y los criminales tienen control de amplísimas zonas del país… en un país donde todos los días siguen asesinando a ochenta y tantas personas, esto no se da en el vacío.”

Epigmenio: “En un país donde los narcos, los grandes capos del narco, surgieron en los sótanos de la Federal de Seguridad de los gobiernos priistas.”

Ciro: “Es lo mismo de siempre, no importa lo que ocurre hoy, no importa, es que ya es lo mismo de siempre, llevamos dos años escuchándote y la gente sigue sufriendo, sigue sufriendo, y tu nos sigues hablando de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), ya lo dijiste mil veces.”

Epigmenio: “Entonces no hay que entender de dónde vienen las cosas. La historia y los procesos históricos determinan el presente.”

Vale la pena mencionar que la DFS fue creada en 1947 durante la administración del presidente Miguel Alemán. En 1985 desapareció, dando origen a la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional, que en 1989 se convirtió en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en 2018.

¿Y a qué quiero llegar con esta larga introducción? No deja de impresionarme cómo es que el pensamiento de aquellos que simpatizan con la presente administración, al igual que de los propios gobernantes y funcionarios morenistas, no pueden o no quieren voltear a ver hacia el horizonte, al menos en el tema de la seguridad.

Pareciera que nadie en el presente tiene responsabilidad alguna de lo que acontece. Todo, absolutamente todo, es culpa del pasado. Recientemente, el presidente justificó el incremento de homicidios aludiendo a que las bandas criminales se crearon durante las anteriores administraciones con una frase que pasará a la historia: “No hay más violencia, hay más homicidios”.

Amable lector(a), permítame compartirle tres hechos estadísticamente incontrovertibles que han acontecido en la presente administración:

- 187,575 ciudadanos(as) han sido asesinados (TResearch International).

- 52,502 personas han desaparecido y no han sido localizadas (RNPDNO).

- En los últimos 47 días, el promedio de homicidios dolosos ha sido de casi 79 por día (SSPC).

Para darnos cuenta del tamaño del problema en el que estamos metidos; en los Estados Unidos, con una población 2.5 veces mayor que la nuestra y con cientos de millones de armas (literalmente) en posesión de la población, el promedio de asesinatos por día en 2022 fue de 59 (Datosmacro.com).

¿De verdad alguien cree que los antecedentes de la DFS desaparecida hace casi cuatro décadas nos van a ayudar a detener la ola de violencia que no deja de azotarnos un día sí y el otro también? ¡Carajo!

En tan solo dos semanas, los titulares de todos los periódicos y medios noticiosos tendrán en sus primeras planas el nombre de la primera mujer presidenta de México. Sin embargo, los monstruos ahí seguirán, al igual que la violencia. ¿En serio vamos a seguir culpando al pasado?

POSTDATA– Con esta publicación cumplo cuatro años de escribir mi columna semanalmente. El tiempo vuela y ya van 218 artículos publicados (dos de ellos escritos en un Ipad mientras estaba internado en una unidad de cuidados intensivos) recorriendo un camino de gran aprendizaje con un enorme gozo en el cual nunca se me ha dicho que quite o que agregue una sola palabra a mis escritos. Mi profunda gratitud para EL UNIVERSAL por mantener abiertas las puertas a la libertad de expresión.

Consultor en seguridad y manejo de crisis

@CarlosSeoaneN