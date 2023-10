Los 50 municipios más violentos, un sexenio después

“Esta semana, el gobierno federal anunció que desplegará una nueva estrategia en 50 municipios de México. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que aun cuando se trata solo de 2% de las localidades del país, en las mismas se concentraba 42% de los asesinatos registrados en este año.”

“La lista empieza en Acapulco, luego le siguen Tijuana y Ciudad Juárez. Hay grandes ciudades capitales como Monterrey, delegaciones de la Ciudad de México como Iztapalapa o Cuauhtémoc, y municipios superpoblados como Ecatepec, pero también, localidades más pequeñas como Tecomán, en Colima.”

Este es un extracto de un artículo del portal Animal Político publicado el 1 de septiembre de 2016. La columna vertebral del mismo se trataba acerca de cómo durante la 40° sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Peña Nieto había instruido al gabinete de seguridad para que prepararan acciones inmediatas en esas localidades para contener la violencia, lo anterior, tras reconocer el alza en los homicidios dolosos durante aquel año.

La intención del programa fue buena, la ejecución y acciones a implementar fueron un misterio y los resultados un completo fracaso. Recuerdo que por más que quise darle seguimiento de algún tipo en aquellos días, no hubo nada en ningún lugar que indicara el camino recorrido ni los rendimientos obtenidos… no en vano el último tercio del sexenio pasado quedó marcado por un ascenso desmedido de asesinatos.

Pasemos ahora a la presente administración. En la conferencia matutina del 18 de diciembre de 2020, el entonces subsecretario de seguridad Ricardo Mejía anunció el lanzamiento de una “estrategia integral para la reducción de homicidios en 15 municipios prioritarios”, lista que posteriormente se amplió a 50 en 2021, una cifra redonda y fácil de visualizar.

Ahora, en el informe de seguridad publicado por el gobierno federal en el pasado mes de agosto, en uno de los gráficos dice: “Se observa que el número de homicidios dolosos en los 50 municipios prioritarios en los últimos 12 meses disminuyó 5% respecto a los 12 meses previos.”

Me pregunto si esa era la meta o si se quedó por debajo de lo esperado (personalmente la considero insuficiente). Pero ni en la administración pasada ni en la presente se estableció una meta de reducción del número total de homicidios en determinado periodo. Nadie come lumbre haciendo promesas que no sepan si se van a poder cumplir.

Y por último, pasemos al día de ayer a la primera plana de EL UNIVERSAL, la cual publicó como encabezado: “Estrategia de seguridad fracasa en los municipios más violentos”. El artículo en páginas interiores resulta sumamente interesante ya que presenta un gráfico que compara las 50 ciudades seleccionadas por Peña Nieto vs las 50 de López Obrador, si estas se mantuvieron en ambas o solo en una y su respectiva tasa de homicidios.

La comparación de la lista de municipios prioritarios de 2016 con la de 2021 revela que 36 de los 50 municipios más letales del país siguen siendo los mismos. Estos territorios padecen desde hace siete años una espiral de violencia que parece no tener fin, y en algunos casos, el número de homicidios aumentó con todo y la supuesta estrategia de contención.

Y para los 14 que sí logaron salir de la lista, ¿será que todos mejoraron o solo que algunos salieron del deshonroso ranking sin mejorar debido a la incursión de nuevos municipios, aún más violentos?

Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación, defendió hace cinco días la estrategia de seguridad en México ante las críticas emitidas por la oposición. Durante su comparecencia en el Senado, dijo que la estrategia no se cambiará "porque está dando resultados".

Si previo al inicio de un programa, uno no establece una meta a la cual quiere o debe llegar, simple y sencillamente no se va a poder saber si lo que se está haciendo se debe (o no) corregirse. Ya sea un programa de estudios, de ejercicio, de dieta, de ahorro o de reducción de violencia homicida, si no hay un objetivo claro en un tiempo determinado, no va a haber forma de hacer los ajustes necesarios para cumplir la meta. ¿De verdad 5% es un resultado loable después de 12 meses?

POSTDATA I – Todo indica que Israel llevará a cabo una incursión terrestre con docenas de miles de soldados desde su territorio hacia Gaza. Cientos de miles de palestinos huyen para ponerse a salvo. Los civiles inocentes llevan la peor parte en cualquier guerra.

POSTDATA II – El subsecretario de Salud, el rostro de la gestión de la pandemia en México quiere contender por la capital en las elecciones de 2024. En reciente entrevista ante las cámaras y micrófonos de Ciro Gómez Leyva dijo que hubo 780,000 muertos por la pandemia, sin inmutarse un solo segundo. Y ahora lo veremos paseando por la CDMX y pidiendo que voten por él. No hay manera que gane la candidatura, pero buscará un puesto que le otorgue fuero.

Consultor en seguridad y manejo de crisis

@CarlosSeoaneN