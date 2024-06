Felicidades Sra. Presidenta, le quedan 3 meses y 28 días

La primera mujer en asumir el poder en la historia de nuestro país…¡WOW! Asumo que este lunes por la mañana los sentimientos y las emociones han de estar a tope. Ha de estar recibiendo miles de mensajes de texto, correos electrónicos, tweets, llamadas telefónicas de amistades y familiares, miembros de los partidos políticos a los que representó, mandatarios extranjeros, seguramente hasta el Papa en Roma le hará llegar su felicitación. Sus redes sociales deben estar explotando desde ayer por la noche.

Por mi parte, le extiendo un cordial saludo y una gran felicitación. Usted ya hizo historia y aparecerá en los libros escolares en un futuro como la primera mujer que gobernó en este país. Le quedan 3 meses y 28 días para asumir la autoridad y la responsabilidad que ésta, ineludiblemente, conlleva.

Déjeme le platico (como si no lo supiera ya) que México tiene muchos rezagos importantes y de carácter urgente en temas variopintos; como podría ser la forzosa mejora al sistema de salud pública (no, no somos Dinamarca ni de lejos), el abastecimiento de agua frente a la grave sequía que padecemos, la poca garantía de generación de electricidad estable ante el nearshoring y la brutal y creciente deuda de Pemex que eventualmente quebrará las finanzas públicas, entre muchos otros.

Pero lo que quiero es resaltar el tema concerniente a la seguridad (que es mi especialidad) ya que las tres administraciones pasadas con Calderón, Peña Nieto y López Obrador han fracasado rotundamente. Y sin lugar a duda, esto ha afectado a la enorme mayoría de la población.

Lo que le voy a decir a continuación no es ningún secreto, usted ya lo sabe, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de recordarle que, para cuando usted, la primera mujer presidenta, asuma el poder:

- El sexenio 2018 / 2024 habrá acumulado una cantidad que rozará los 200 mil homicidios dolosos. Al día de hoy, 188,600 personas han sido asesinadas en nuestro querido México durante la presente administración. La capacidad de las cámaras frigoríficas en las servicios forenses estatales está rebasada desde hace mucho. La violencia criminal no parece tener fin. Y le aseguro que a las grandes organizaciones criminales les importa un cacahuate el cambio de estafeta presidencial.

- Las desapariciones de personas habrán roto récord (de hecho, ya lo hicieron) para un sexenio. Decenas de miles de hombres y mujeres yacen enterrados en fosas clandestinas o han sido disueltos en ácido. Los criminales ya entendieron que si no hay un cadáver no se puede abrir una carpeta de investigación, o sea, nunca hubo un crimen.

- Serán ya tres sexenios en los que se apostó a que las Fuerzas Armadas deberían combatir al crimen organizado. Y no digo que esté mal utilizar al Ejército y a la Armada para tales fines, pero los resultados hablan por sí solos: FCH 120,463 homicidios, EPN 156,066 homicidios y AMLO (hasta hoy) 188,600 homicidios. Albert Einstein dijo alguna vez: “locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”. Es hora de hacer profundos ajustes a lo que sea que haya sido la estrategia de seguridad del último lustro.

- Celaya, Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Irapuato, Uruapan, Ensenada, Zacatecas y Acapulco encabezan la lista de las 20 ciudades más peligrosas del mundo en 2023 acorde al portal de estadística alemán, Statista.

- No hemos logrado salir del tercio inferior de la tabla de clasificación en el índice de corrupción de Transparencia Internacional. Esta organización clasifica a 180 países asignando un puntaje del 1 al 100. A mayor puntaje menor corrupción. Dinamarca, con 90 puntos, encabeza el índice mientras que Somalia está en el fondo con 11 puntos. ¿Y México? En 2018 obtuvimos 28 puntos y cinco años después, 31. No, la corrupción dista de haberse terminado y hago énfasis en este apartado ya que no hay manera que existan monstruos como el Cártel de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, sin la participación o sociedad de altos y medianos funcionarios gubernamentales con los criminales.

- Cientos de municipios seguirán cooptados totalmente por el crimen organizado. Para muestra basta un botón… el caso de Chilpancingo y municipios aledaños. No me dirá que ahí no existe un cogobierno con los criminales, ¿verdad?

- La presente habrá sido la campaña política más sangrienta y violenta de nuestra historia moderna. Para los aspirantes y candidatos, los asesinatos, amenazas, renuncias masivas, secuestros y ataques armados rebasaron lo vivido en el pasado. El INE anunció que 222 casillas no se iban a instalar por motivos de inseguridad.

Y ya no agrego más incisos no porque no exista más información, sino porque el espacio para una columna es limitado.

El día 1 de octubre, a tan solo 3 meses y 28 días, todo este paquete será su responsabilidad, ya que usted tiene la autoridad conferida por nuestro voto.

Por el bien de toda la población, le deseo suerte y mucho éxito.

Consultor en seguridad y manejo de crisis

@CarlosSeoaneN