Drones, narco y soberanía

Durante la pasada temporada navideña, como bien saben, uno se reúne con mucha gente para compartir el pan y la sal. En una de esas reuniones surgió la pregunta inevitable para los que nos dedicamos a la seguridad:

“Oye, Carlos, ¿cómo ves el tema de la seguridad para este nuevo sexenio?”

Dado que no había forma de decir algo medianamente positivo, traté con ahínco de no profundizar en el tema. Venir del sexenio con el mayor número de asesinatos y desapariciones no era, ni es, augurio de mejores tiempos.

Justo cuando estaba logrando desviar la conversación, llegó el cuestionamiento agudo:

“¿Qué opinas de que Trump dice que va a bombardear campamentos de narcos en México?”

Mi respuesta es irrelevante para esta columna; lo sorprendente fue escuchar a la gran mayoría decir (si no es que a todos) que, si con estas intervenciones armadas se lograra acabar con la violencia criminal, perdonarían que se llevaran a cabo. Y la frase lapidaria de uno de ellos para concluir:

“Extorsionados, secuestrados, aterrorizados o muertos, pero eso sí, muy soberanos”

Triste fue escuchar el “estamos hasta la madre” del crimen, la violencia, los narcos y la ineptitud/corrupción de las autoridades. Tan hasta la madre, que daban la bienvenida a drones y misiles norteamericanos en nuestro territorio.

Traigo a cuento esta anécdota tras leer la sugerencia de Elon Musk, mano derecha de Trump, de bombardear con drones a los cárteles mexicanos (Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Nueva Familia Michoacana, Cártel del Noroeste y Cárteles Unidos de Guerrero) después de que Estados Unidos los declaró oficialmente como grupos terroristas.

Musk publicó en X el documento que oficializa su designación como terroristas y añadió:

"Eso significa que son elegibles para ataques con drones".

Esta frase no es una ocurrencia. Representa el pensamiento de una mayoría del electorado estadounidense y seguramente de muchos mexicanos.

Y nuestra clase política podrá decir misa al respecto, invocar al “masiosare” y cantar el Himno Nacional, pero la medida ha sido oficializada y las implicaciones son serias.

Con esta clasificación, Estados Unidos no solo puede perseguir con más facilidad a los cárteles y a sus nexos político-empresariales en términos judiciales y financieros, sino que también abre la puerta a intervenciones más agresivas, incluyendo acciones militares encubiertas en territorio mexicano.

El Departamento de Defensa puede ahora asumir la lucha contra estos grupos con la misma lógica con la que ha combatido al terrorismo en Medio Oriente. Bajo esta lógica, Al Qaeda o ISIS no difieren del CJNG o de Sinaloa.

La CIA ha intensificado sus operaciones en México con reportes que indican que aviones espía y drones han estado sobrevolando territorio nacional en las últimas semanas. Aunque el discurso de Sheinbaum intente trazar una línea en la arena.

Pero la pregunta clave es: ¿tiene México realmente el control de su territorio y la autoridad moral para evitar que Trump tome cartas en el asunto?

Para muestra basta un botón: ¿Sabían ustedes que el 50% de los alcaldes de Morelos están siendo investigados por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada?

La designación de los cárteles como terroristas es un mensaje claro de que, si México no actúa con contundencia, Trump lo hará. La crisis de opioides que ha cobrado más de 100 mil vidas norteamericanas por año es el argumento perfecto para justificar medidas extremas. Este ya es un tema de Seguridad Nacional para la mayor potencia militar del mundo (independientemente de la hipocresía en ello).

El dilema es claro: ¿Cómo demostrar que México puede contener al crimen organizado sin dispararse en ambos pies descubriendo públicamente las profundas redes de complicidades políticas con el narco?

La cuestión no es si Estados Unidos intervendrá, sino cuándo, cómo y qué tan caro nos costará el no haber actuado antes.

POSTDATA – “AMLO iba a Badiraguato por dinero en efectivo que fue de lo que vivió y sigue viviendo”: Luis Astorga, investigador UNAM.

Consultor en seguridad y manejo de crisis

@CarlosSeoaneN