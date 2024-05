Tiempo de periodistas: Maestro Héctor Javier González Delgado (II)

"El buen periodista es, ante todo, buena persona".

- Javier Darío -

El 26 de febrero de este incandescente 2024, mi amada GEMY, se aferró para que presentáramos nuestro nuevo libro, en el marco de la temporada taurina de la "Plaza México". Invariablemente me ilusionaba pensar que pudiéramos hacerlo, pero francamente me parecía imposible, aunque no es una palabra que use con frecuencia, afortunadamente la convivencia y conjugación de factores resultaron espléndidos. Ese día contamos con la deslumbrante presencia de los matadores de toros; Francisco "Paco" Doddoli, Presidente de la Asociación Nacional de Matadores de Toros, Novillos y Anexos, S.C. Fernando Ochoa - Matador en el retiro - de la mano de su bella esposa Amira. Igualmente nos acompañaron en el Presidium las artistas María Elena Leal Beltrán (hija de Lola la Grande y del Príncipe del Toreo) por supuesto la genial pintora Isabel Garfias (hija del legendario ganadero Don José Garfias) además de el productor del libro John C. Hofert (Presidente de los Clubes Taurinos de USA) aficionado practico y el curador del libro, mi querido compadre el maestro, filósofo y dramaturgo Hugo A. Hinojosa, particularmente engalanaron la ceremonia medio centenar de amigas y amigos amantes de la fiesta, más hermosa de todas las fiestas. "POR UNA FIESTA QUE ACALLAN: Coros Taurinos", el libro en comento, continuo su travesía de presentaciones en una sede inigualable dentro de la capital regiomontana en celebración encabezada por la máxima figura taurina del último medio siglo, el maestro Eloy Cavazos, al igual que el gran torero José Mauricio que está mejor que nunca, el magistral periodista que encabeza el título de esta entrega, el maestro Héctor Javier González

Delgado, y nuevamente mi compadre Hugo A. Hinojosa. La sede, la editorial del ejercicio literario la UANL, en su FERIA DEL LIBRO INTERNACIONAL, la UANLEER, el pasado día 18 de marzo. Para concluir - suponíamos - con la presentación final en nuestra bendita tierra TIJUANA, Baja California el pasado 12 de abril. Sin embargo, hubo otro ejercicio semejante que ya les contaré en un lugar único, precioso, realmente mágico llamado VAL´QUIRICO en el incandescente estado de Tlaxcala.

Por lo pronto les dejo el cálido mensaje que el Maestro Héctor Javier Gonzalez Delgado, generoso nos obsequio en la celebración tijuanense, espero la disfruten tanto como el que teclea, se las dejo para la memoria y la posteridad, como un sentido y eterno agradecimiento al elegante cronista taurino de mi tierra, gócenla por su bella prosa y la nitidez de su pluma.....

Buenas tardes:

Saludo con respeto y afecto a quienes nos acompañan en esta tarde en el emblemático Club Campestre de Tijuana, para la presentación, aquí en su tierra, del nuevo libro de Carlos Mora Álvarez.

Comparto con él, como lo dije hace algunos años, tres aficiones: los libros, la política y la fiesta de los toros.

Cuando en julio del año pasado Carlos me pidió que participara con un texto para: "Por una fiesta que acallan. ¡Coros Taurinos!", primero me sorprendió la invitación, porque tenía más de 19 años sin escribir sobre el tema.

Enseguida me generó una importante incertidumbre: debía o no regresar.

Y les voy a decir por qué: Cuando se trata de la fiesta de los toros, siempre he creído que los retiros de los toreros deben ser únicos y definitivos. Sean o no figuras.

Un par de minutos después de la llamada de Carlos, lo comenté con mi esposa Miryam (que le envía a Héctor y al nene bendiciones desde el cielo). Ella me dijo sin dudar:

"Hazlo. La fiesta de los toros es tu pasión dominante".

Gracias, Carlos, por sacarme del retiro por esta Única vez.

La de los toros es, pues, una fiesta de pasiones, policromática, multicultural e impredecible. Y, por eso, su interpretación en distintos sesgos genera escrutinio, independientemente de quién produzca la opinión.

La libertad de pensamiento taurino no debe espantar a nadie.

Eso es precisamente lo que hace fuerte y valioso este libro. "Por una fiesta que acallan. ¡Coros Taurinos!". Voces que analizan bajo distintas perspectivas y escenarios, la evolución de una actividad cultural que atraviesa por una importante crisis de supervivencia en nuestro país.

La línea de tiempo registra acontecimientos torales en la historia taurina de México y que en la actualidad siguen siendo tema de conversación y discusión, aunque no definitivos como punto de inflexión.

Está claro cómo comenzó la debacle mexicana. Reformas en reglamentos, una notable reducción en el número de novilladas, cierres de escuelas taurinas, una clara disminución en el trapío de los toros en plazas de primera categoría, la incipiente presión de los animalistas y la fuga de aficionados y "villamelones".

Un par de días después de participar en Monterrey en la presentación de "Por una fiesta que callan: ¡Coros Taurinos!", en el marco de la Feria del Libro organizada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, el maestro Eloy Cavazos hizo una declaración que me parece puntual y profética.

Lo cito textual:

"Yo creo que la fiesta se va a acabar cuando nuestros toreros no funcionen. Nosotros mismos, los taurinos, nos vamos a acabar la fiesta de los toros. Si no le ponemos empeño a los toreros nuevos, si los ganaderos no se esmeran más por tener una selección de mejores toros, si nuestros toreros no tienen celo de luchar y tener una rivalidad entre ellos, no habrá necesidad de que los antitaurinos acaben con la fiesta de los toros. Nos la vamos a acabar nosotros".

La renovación en México de un espectáculo cultural tan complejo como lo es la fiesta de los toros, no es cosa fácil. Cierto. Sin embargo, ante las embestidas de los animalistas, la respuesta ha sido pobre. Y, por eso, siguen ganando espacios en la prensa, cerrando más plazas y afectando miles de fuentes de empleo.

Recientemente, en 2023, le tocó a Tijuana donde por mandato judicial se suspendió un festejo programado. Una ciudad en la que durante la década de los setenta y mediados de los ochenta, se llegaron a organizar más de 14 corridas de toros por año.

Inolvidable el recuerdo del mayor don Salvador López Hurtado al frente de la Plaza Monumental de Playas y de don Manuel López Retana en "El Toreo" de Tijuana. Esos tiempos, seamos sinceros, jamás volverán.

Hemos transitado por un largo proceso donde atenuantes y agravantes han confluido tratando de explicar cómo es que llegamos a la crisis actual.

No se trata de héroes ni villanos. Simplemente nuestra fiesta involucionó y fue desplazada por otros espectáculos, quizá por la falta de cohesión de sus protagonistas: toreos, ganaderos, empresarios, aficionados y cronistas.

El abanico de actualizaciones también puede darse con el concepto de distancia en el tiempo. Si realmente queremos entender nuestro entorno y cómo influye en la toma de decisiones debemos sumergirnos en el contexto en el que se generaron los hechos y actos taurinos en México. Con creatividad y confianza. Con serenidad y prudencia.

Nuestra fiesta requiere de un liderazgo firme, capaz de adaptarse al cambio y gestionar un método sistémico que provea información y evaluaciones serias que nos permitan tomar decisiones estratégicas como sector.

Para empezar, acortar el terreno y disputar con sólidos argumentos legales la subsistencia del espectáculo taurino.

Y, quizá lo más importante:

Que cada ciudadano ejerza su derecho y libertad de asistir o no a una plaza de toros y que no sea víctima de una imposición promovida por políticos arribistas que solo buscan reflectores, cuando deberían de utilizar su tiempo en causas de verdadero interés social.

El libro "Por una fiesta que acallan: ¡Coros Taurinos!" es una oportunidad para taurinos y no taurinos.

Una real oportunidad de hacer un viaje entre letras e imágenes que evoca pasajes emblemáticos, proyecta escenarios irrepetibles e invita a conocer más de una tradición multicultural como lo es la fiesta de los toros.

Es evidente que la nostalgia taurina es poderosa.

Y el libro de Carlos Mora Álvarez, la evoca en cada página.

Muchas gracias.

Eternas gracias a ti Héctor querido por tus lecciones presentes, pasados y futuras de nuestro místico mundo. Te abrazo agradecido por tu amistad permanente.

Hasta siempre, buen fin.