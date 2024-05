Tiempo de periodistas: Maestro Héctor Javier González Delgado ( I )

"La Prensa es el dedo indicador de la ruta del Progreso"

- Victor Hugo -

Recuerdo con gran emoción el día 20 de octubre del año 2020, cuando de forma por demás estructurada escuche su maravillosa disertación en el marco de la presentación de los libros: "LOS DONES" volumen I y II, con autoría del que teclea, mi ópera prima literaria, en nuestra natal Tijuana, después de hacer lo propio en la capital de Baja California, la fosforescente ciudad de Mexicali el día 13 y en la CDMX el día 15 del mismo mes. La imponente voz del querido Maestro Héctor Javier González Delgado, retumbó con fuerza entre las acústicas paredes de la hermosa "Casa de la Cultura", en nuestro pedacito de Patria. Hilando un discurso con excelente dicción además de impecable manufactura, apuntó eficazmente al destacar su participación enfatizada en cuatro de los 200 personajes, que aparecen en ambos libros, cuyas iniciales son - eran - Doña Carolina Aubanel Riedel, Don Héctor "El GATO" Felix Miranda (finado), Don Óscar Genel Gonzales (finado) y Don José de Jesús Blanco Ornelas "Blancornelas" (finado), a los que reitero como sus 4 maestros de vida, especialmente sus mentores, que afortunadamente lo fueron de varias generaciones, incluido el escribiente. Durante más de 20 años - de 1983 al 2004 - Héctor Javier fue un excelso Cronista en Televisión, Radio y Prensa escrita, en diversidad de temas, especialmente de negocios, internacionales, particularmente sobre El Vaticano, y por supuesto el tema que nos hermano al que bautizamos latitudes taurinas, como el gustado programa semanal del periodista Don Carlos Yarza. Sinceramente no recuerdo con exactitud cuándo, cómo o quién nos presentó a mediados de los años 80´s, lo que sí guardo con aprecio monumental en la memoria y en el corazón, son nuestras apasionadas charlas en las tardes de toros, él desde el callejón de la plaza y un servidor aposentado en mi palco para detallar e intercambiar puntos de vista del acontecer de la tarde y sus resultados. Soy de los que considera que los grandes toreros como los mejores periodistas, no se retiran, están permanentemente en breve pausa, como en el caso de Héctor, cuando recibió la invitación laboral que le cambio la vida en el 2004. Ese año se integro al Grupo Telvista, filial de TELMEX, la principal empresa de telecomunicaciones del continente, donde hasta la fecha se desempeña como Director Comercial de Atención a Clientes y Comunicación, de forma por demás profesional, ejemplar, exitosa y seria, muy seria como él lo es en su elegante desempeño personal, sus ascensos por demás recurrentes dentro del escalafón de la Multinacional así lo demuestra. Sin embargo y antes de concluir me quiero centrar en su desempeño como periodista de una generación que hizo escuela y que transformó las formas de ejercer el oficio para la posteridad. Héctor Javier es efectivamente el hijo putativo de los cuatro personajes señalados líneas arriba y tratare de describir brevemente sus cercanías y lecciones con cada uno de ellos y ella y lo que supongo - a la distancia - le enseñaron, marcándolo con profundidad. Doña Carolina Aubanel lo invitó a ser Director de Programación y Productor de Noticieros y Programas de Investigación de TV AZTECA BAJA CALIFORNIA, que a la postre se convertiría en la empresa de comunicación bautizada como SÍNTESIS, que aún continúa tan exitosa como vigente en las precisas manos de mi querido amigo Arturo Bustamante Aubanel, uno de los herederos de Doña Carolina. Ahí se vinculó con Don Óscar Genel, que le enseñó la parte discursiva y la puntualidad de los editoriales, el estar a cuadro, en tiempo y forma, en fin todos los requerimientos para salir perfectamente en la televisión de los últimos 3 lustros del siglo pasado y el primero del siglo XXI. Al mismo tiempo, con un increíble ejercicio de ubicuidad, Héctor recibió la convocatoria de parte de Don Jesús Blancornelas para integrarse al novel equipo de El Semanario Zeta, vinculándose al mismo tiempo con otro de sus maestros, Don Héctor Felix Miranda, el Temido "GATO FELIX",

(Desaparecido por la sin razón) donde aprendió a escribir con las dos caras de la moneda; la seriedad de Don Jesús y el desparpajo de Don Héctor. Hace algunos meses lo busque para que me hiciera favor de participar en un nuevo proyecto literario lo que aceptó a regañadientes no muy convencido, argumentando que estaba prácticamente retirado, a lo que le espeté, "Admirado Amigo Héctor Javier, los buenos periodistas jamás se retiraran", logrando además de sacarle un sonora carcajada, que participara en nuestro libro, del que les platicaré la próxima semana Queridas Amigas, Apreciados Amigos, Distinguidos Lectores, porque esta entrega ya se alargó para variar, y me tengo que ir a comer con mi amada GEMY.... Continuará.

AÑORANZA:

Por la gracia de mi Dios Padre, ciertamente mi idolatrada GEMY: Gloria Elena Martínez Yagües, Soberana de Mora, el día de mañana 5 estará celebrando 61 mayos y el día 25 nuestros primeros 2 años de fascinante unión en la Madre Patria. Gracias eternas por tanta felicidad.

Hasta siempre, buen fin.