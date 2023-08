Sectur imponente

Mi ciudad es la cuna de un niño dormido

Es un bosque de espejos que cuida un castillo

Monumentos de Gloria que velan su andar”.

Guadalupe Trigo-Eduardo Salas

Francamente nunca fue el edificio más bonito de la zona, aunque está rodeado de algunos realmente hermosos. Sin embargo, hoy la añeja edificación luce preciosa.... Por dentro, lo aseguro enfáticamente, lo acabo de constatar hace apenas unos días que tuve la oportunidad de visitar al Titular de la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal, don Miguel Torruco Marqués, amigo entrañable desde hace más de dos décadas. Ubicado en pleno corazón de Polanco, en la Avenida Presidente Masaryk, bautizada así, en honor del primer Presidente de Checoslovaquia don Tomás Masaryk, por instrucciones del General Lázaro Cardenas del Río en 1936, por cierto, año de nacimiento de mi adorado Papá. Esa avenida es para muchas personas la calle más “cara” del País, a lo largo de sus banquetas se encuentran distribuidas las marcas más prestigiosas del planeta. La visita de cortesía al ahora IMPONENTE SECTUR, era una breve formalidad que incluía una invitación, para que el Señor Secretario, nos hiciera el favor de encabezar la ceremonia de presentación de nuestro nuevo esfuerzo literario “HISTORIAS DE BAJA CALIFORNIA”, que generoso por naturaleza, aceptó con entusiasta cortesía, no sin antes advertirnos que no podríamos retirarnos, porque quería mostrarnos las recientes remodelaciones de los distintos salones, en prácticamente todos los pisos. Fue en el año 2001 cuando entré por primera ocasión a esta institución, acababa de arrancar la administración

FOXISTA, la nueva Secretaria doña Leticia Navarro, (afortunadamente varias damas han ocupado ese cargo, la primera inolvidable, doña Rosa Luz Alegría en los 80´s, luego la invariablemente eficiente doña Silvia Hernández en los 90´s, doña Gloria Guevara a partir del 2010 y mi querida y admirada amiga doña Claudia Ruiz Massieu en el 2012) nos convocó a los actores involucrados en la materia, para presentar su programa de trabajo, eran los inicios de una nueva era y forma de gobernar. De los 15 varones y mujeres que han encabezado el liderazgo del Sector Turístico Federal en el País, con excepción de los primeros cuatro a los que no conocí: don Julio Hirschfield (1975-1976), don Guillermo Rossell (1976-1980), doña Rosa Luz Alegría (1980-1982), don Antonio Enríquez (1982-1988) el único hasta hoy en la posición durante un sexenio completo con el Presidente Miguel de la Madrid, caso que se debe igualar muy seguramente al de don Miguel Torruco, gracias a su espléndida gestión. Para completar el cuadro histórico menciono a los siguientes titulares, a los que tuve oportunidad de conocer en algunos casos, incluso hasta trabajar muy de la mano y cercanía: don Carlos Hank (1988-1990), don Pedro Joaquín (1990-1993), don Jesús Silva Herzog (1993-1994), doña Silvia Hernández (1994-1997), don Óscar Espinoza (1997-2000), doña Leticia Navarro (2000-2003), don Rodolfo Elizondo, maravilloso maestro y amigo que curiosamente aunque no completó sexenio, estuvo en el cargo siete años (2003-2010), doña Gloria Guevara (2010-2012), doña Claudia Ruiz Massieu (2012-2015), don Enrique de la Madrid (2015-2018), hasta don Miguel Torruco, que llega a la SECTUR, el histórico día 1ro de diciembre del año 2018. Antes de concluir esta entrega, realizada como un sentido homenaje a la Secretaria de Turismo del Gobierno de la República, particularmente al actual Titular (con mayúscula), que ha sabido sortear una serie monumental de retos inesperados, de forma por demás gallarda, valiente y frontal, dándole al ramo que tanto ama, un giro hacia la modernidad y prosperidad sentando las bases para un gran futuro. Después de mostrarnos las grandes transformaciones con bellos y maravillosos espacios dentro de prácticamente todas las oficinas, estancias, auditorios y salones, el que teclea absolutamente sorprendido, le pregunté sonora y enfáticamente, en medio de místicas representaciones de todo México, “¿Miguel, cómo le hiciste para lograr esta increíble decoración, con las limitaciones presupuestarias que evidentemente todas y todos entendemos?”, le pregunté sinceramente emocionado, su voz y respuesta me llenó de cariño desbordado, por él y su apreciada Familia, “Carlos querido, en cada rincón de estos hoy mágicos espacios está la mano milagrosa de mi amada esposa Gloria”. Felicito efusivamente este esfuerzo realizado por un gran, espléndido y generoso corazón.

Hasta siempre, buen fin.