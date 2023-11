Mr. Disney

“A IDCH el Señor Disney del siglo XXI,

mi Máximo Mentor, por su guía, inspiración

y liderazgo en su onomástico de noviembre.

Eternas gracias por todo”.

“Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima,

Sino jamás dejar de subir”.

WALTER E. DISNEY

El alma infantil, la mística cabeza y el mágico corazón de don Walter Elias Disney (05-12-1901 al 15-12-1956), que soñaba despierto, estoy seguro que jamás soñó, que al celebrarse el primer siglo de vida de su inmenso legado, tendría la dimensión de hacer felices a miles de millones de niñas y niños en todo el orbe, incluidos muchos adultos, como el que teclea. A principios de este año, mi amada GEMY me llevó de su preciosa mano a la hermosa ciudad de Santa Barbara en California, a escuchar uno de los conciertos más bellos que he asistido en mi vida, el mejor pianista del mundo, LANG LANG, ejecutó inolvidables melodías, pero fue la del cierre, precisamente la que me hizo derramar algunas lágrimas por los recuerdos de mi tierna infancia, saliendo del imponente teatro, simplemente comenté, tengo que escribir de Disney. Por cierto, la pieza se llama “Feed the birds” (alimenta los pájaros) interpretada magistralmente por la genial actriz y cantante inglesa, doña Julie Andrews (LOS DONES II) en su esplendoroso papel de la película “Mary Poppins”, la primera cinta que rodó con seres humanos, aunque se estrenó cuando ya había tristemente fallecido con tan solo 55 años don Walter. El maestro LANG LANG, en lo que me daba a la tarea de hacer la investigación para esta entrega, arranco una serie de conciertos en una

gira mundial, con su último álbum dedicado totalmente a la incomparable obra musical de Disney en su monumental filmografía, imagino que como homenaje a la celebración del centenario, no dejo de escucharla desde su estreno, cada vez que voy conduciendo por la ciudad. El fundador del imperio de DISNEYLANDIA, vio la primera luz en Hermosa, Chicago en el estado de Illinois en La Unión Americana, trasladándose a California a principios de los años 20´s del siglo pasado donde fundó los estudios de animación el día 16 de octubre del año 1923, ese día inauguró toda una época para la niñez universal, con personajes tan emblemáticos como Mickey Mouse que fue el primero de su basta y extraordinaria genealogía, en nuestro país, se ha popularizado como El Ratón Miguelito. Su primera gran producción con dibujos animados que fascinó al mundo entero la estrenó en el año de 1937, con el entrañable título de “Blanca Nieves y los Siete Enanitos”, que fue un inesperado y grandioso éxito de taquilla de manera inmediata. Desde esa fecha siguieron infinidad de éxitos y títulos como “La Cenicienta”, “Pinocho”, “Dumbo”, “Peter Pan” y “La Bella Durmiente”, solo por citar algunos de sus más grandes éxitos, gracias a su infinita creatividad. Estaba plenamente convencido que sus personajes nacidos de su exquisita imaginación, tenían que habitar en un espacio y convivir con todas y todos los seres humanos posibles, por eso jamás cejo ni dudo para financiar personalmente su mundo feliz, su mundo mágico que inauguró en el año de 1955 el 17 de julio para ser exactos, en Anaheim muy cerca de Burbank donde estableció su primer espacio de producción, en el estado de California. Desde su partida de esta tierra todos los días se le recuerda, por su inagotable cantera de proyectos, que sembraron las posibilidades de otros parques como el de la Florida en 1971, el de Japón en 1983 y el de París en 1992. Su prolífico conglomerado ha crecido a proporciones inimaginables al adquirir las cuatro empresas más importantes de la producción infantil como, PIXAR, MARVEL, LUCAS FILM y CENTURY FOX, por una suma de más de 100 mil millones de dólares. Sus más recientes creaciones como “La Bella y La Bestia”, “La Sirenita” o “Poca Hontas”, llevan por estos días un mayor contenido de inclusión y

diversidad, lo cual habla de la modernización humanitaria. Para concluir, quiero enfatizar que el imperio se ha multiplicado a infinidad de actividades y negocios, incluyendo la hostelería y las travesías de cruceros. Termino agradeciendo a nombre de todos los niños del último siglo, la oportunidad de haber sido y seguir siendo tan felices en todos los mundos que nos regaló, el inolvidable don Walter E. Disney, lo abrazo eternamente en su festejo número 100.

Hasta siempre, buen fin.