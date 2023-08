La Puebla de Alejandro Armenta

“Arráncame la Vida,

con el último beso de amor”

Lara - Maestreta

Impecablemente conducidos por el señor Leo Rico, arribamos a Puebla mi editor y compadre el Dramaturgo y Filosofo Hugo Alfredo Hinojosa y el que teclea, el pasado 21 de julio de este incandescente 2023. Gentilmente invitados por el Presidente del Senado de la República, mi querido amigo don Alejandro Armenta, para presentar nuestro libro “Crónicas de Viajes y Romances”.

Les comparto a continuación el relato de ese inolvidable día, que atesoro ya plenamente en mi corazón.

Yo amo Puebla, me enamore de Puebla por una razón mística. En Mediterráneo, el poema canción del cantautor catalán don Joan Manuel Serrat recita la bella prosa “De Algeciras a Estambul”, en mi caso fue de Mexicali a CDMX, terminando en esta bendita tierra la chula Puebla. Hoy es increíble lo que veo aquí. En primer lugar, jamás pensé estar en un salón tan lleno de energía, de damas preciosas, de varones distinguidos. En mi libro, en el capítulo inicial escribo de una conformación de mi pasión por los trenes que se va desarrollando a lo largo de las páginas donde comento de mi primer viaje en la vida, que fue un viaje que nació en Mexicali, Baja California la Capital del Estado donde nací y concluye no en la ciudad de México, termina precisamente en Puebla. La ruta ferroviaria era de Mexicali a la Ciudad de México. Pero a los tres días de llegar al entonces D.F., en 1972. Mi adorado tío Rodolfo Richard Gonzalez, que en paz descanse, esposo de la hermana de mi papá, mi tía Yolanda, nos subió a su camioneta y nos trajo a Africam Safari y eso nunca lo olvidaré era un niño con tan solo 10 años. Una década después llegó a mis manos un libro magnifico escrito por la poblana universal Doña Angeles Maestreta, con el sugerente título de “Arráncame la Vida”, ahí hace una descripción luminosa de esta Ciudad, de sus habitantes, pero por sobre todo de su nobleza, su hospitalidad y su gastronomía además no vengo a platicar de política porque coincide como referente con los actuales tiempos tan agitados. Gracias, gracias don Alejandro por tus palabras, agradezco sobre todo la descripción narrativa y aprecio en toda su dimensión este majestuoso escenario.

Les comparto apreciadas y apreciados amigos que tuvimos el enorme privilegio de que mi querido amigo Don Alejandro Armenta encabezara la ceremonia de presentación de “Crónicas de Viajes y Romances” en la Ciudad de México, hace algunas semanas y entre los múltiples acontecimientos que destacó esa tarde tuvo uno muy especial, obsequiarme esta espléndida convocatoria. Esta invitación en particular, como bien señala el maestro Hugo Hinojosa, resaltando que jamás había asistido a una presentación tan cálida, tan llena de afecto pero sobre todo con tal cariño desbordado como el que fluye en este momento, muchas gracias Alejandro querido por tu generosidad.

El cargo que detento, quiero ser muy preciso en la empresa para la que orgullosamente laboro, es la Vicepresidencia de Relaciones Institucionales de Grupo Vidanta, deseo enfatizar que estoy en un periodo sabático al solicitar permiso para poder escribir estos libros. No quiero adelantarme al anunciarlo pero en unas semanas más presentaremos nuestra siguiente publicación en la Ciudad de México el día 15 de agosto para ser exactos, con el título “Historias de Baja California”, no es una plataforma electoral pero por supuesto que sí pretendo que sea un ejercicio de reflexión. Voy hablar de cuatro aspectos muy rápido, en primer lugar decirles esta es la presentación más emblemática, no es discurso puesto que, arrancamos la gira el 18 de marzo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es la institución editora del libro, son ejercicios muy bellos porque hay muchas participaciones de estudiantes pero la realidad es que tampoco son el auditorio con mayor entusiasmo e interés de escucharnos y francamente los 50 jóvenes que nos hicieron el favor de acompañarnos, creo que al final se divirtieron y hasta nos aplaudieron. De ahí continuamos a su casa, en Tijuana, con un evento más familiar, ahí asistieron cerca de 80 miembros de la familia, algunos amigos locales. Recientemente tuvimos la inolvidable presentación en la ciudad de México en Casa LAMM. Pero esta es la más abundante sin duda sinceramente. La voy a recordar cariñosamente por una razón muy particular, ya lo señaló doña Angeles, lo reiteró don Alejandro, son ustedes muy esplendidos. Este libro es de amor, está dedicado al amor. Dice mi suegro don Valeriano Martínez que porque lo deje en plural lo de romances debería decir “Crónicas de viajes y romance” y para variar tiene razón. Gloria Elena Martínez Yagües, el amor de mi vida, mi esposa que está en la portada, les confieso que somos amigos desde la infancia pero nuestras vidas tuvieron distintas bifurcaciones, aunque coincidimos nuevamente en la Universidad. Pero no fue hasta el mes de mayo del 2022, ella entrando al Camino de Santiago y el de la voz saliendo ahí simplemente nos cruzamos pero los dos recibimos y sentimos una señal muy poderosa, divina con una vibra única e intensa. Sin embargo, fue el 25 de mayo durante la Feria de San Isidro poco antes de las 19:00 horas en la Plaza de Toros de Las Ventas en Madrid cuando percibí una imagen diciéndome que volteara hacia arriba porque venía bajando un ángel del cielo, yo estaba sentado en mi barrera cuando volteo deslumbrado y veo a mi hoy esposa con un vestido precioso, negro con lunares blancos, hermosa mujer, pensé. Se me acerca y me dice enfáticamente: “¿Carlos vienes solo verdad?”, y le contesté: “sí Gloria Elena estoy solo y vengo solo”, “¿pero estas seguro verdad?”, “sí ¿porqué?”, “bueno haber si nos vemos” concluyó y se fue y casi le grito “espérame, espérame” entregándole mi tarjeta de presentación, una que había hecho especialmente para ese viaje de 60 días, poniendo Carlos Mora Álvarez, AUTOR, que no soy autor, ahorita les voy a precisar porqué. Lo que hizo ella fue pitorearse ruidosamente de mí, comentando simplemente “ah, ahora resulta que hasta autor eres”. Resulta que el 9 de abril de ese año 2022 publique mi última columna en El Universal, el mejor diario de México, donde anunciaba a mis lectoras y lectores que me hacen el grandísimo honor de leer mis columnas que iba a dejar de escribir por algunos meses porque tomaría unos días de vacaciones. Al arribar al sexto piso, realmente me estaba despidiendo porque no estaba consciente si podría volver a escribir, pero a partir del 25 de mayo cuando me reencontré con Gloria Elena, esa misma noche le mande un mensaje y al día siguiente estábamos comiendo y ahí mismo le propuse que si se quería casar conmigo, me dijo “estás loco pero va”, y le contesté “¿estás segura?”, me dijo ¡SÍ! y planeamos un matrimonio para el siguiente año precisamente para el 25 de mayo del 2023 que recién pasó. A los 3 meses nos preguntamos, porqué un año? tenemos 60, qué esperamos, ya no somos unos niños, solo puedo asegurar que resultó mágico. El día 7 de enero del 2023 en Acapulco contrajimos matrimonio firmando el acta ante nuestros 5 hijos ahora integrados, 8 nietos, padres, hermanos y algunas amistades íntimas, fue el día más hermoso de mi vida. Soy un hombre plenamente feliz completamente lleno de amor, desbordado por Gloria Elena. Finalmente gracias a ella empecé a escribir, por esa razón estoy aquí frente a ustedes emocionado hasta las lágrimas, gracias, eternas gracias por el monumental favor de su bendita atención.

¡Hasta siempre, buen fin!



