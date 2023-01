Educación vial, segunda parte

A la Familia Martínez con todas sus bellas bifurcaciones; Yagües, Hosp, Carrasco, Morgan, hermanados hoy con la Familia Mora. Eternas gracias a todas y todos sus entrañables miembros por un diciembre del 22 y enero del 23, simplemente mágicos.

El pasado 25 de diciembre del 2022, después de una inolvidable celebración navideña en el espléndido hogar de la Familia Hosp-Carrasco [hello and thanks for everything Vivian & Phil], en Pasadena, California, Estados Unidos; a la que acudimos toda la familia de mi amada Gemy, incluido mi querido suegro, don Valeriano, quien por cierto me guio de forma providencial durante todo el trayecto, viví uno de los momentos más maravillosos de mi vida. Debo decir que hoy más que nunca me siento vivo, feliz y lleno de una energía maravillosa que sólo me impulsa a trabajar más, sobre todo porque quiero hacer de mi país una gran nación.

Ya de regreso a Tijuana y en camino a disfrutar del famoso e irrepetible “recalentado” en casa de mis adorados padres, arribamos a la casa de mi suegro para dejarlo que descansara del tan agotador viaje por carretera, acto que sirvió como oportunidad para poder abrazar a mis querido cuñados Goyo y Erika, enriquecidos de felicidad por la presencia de la familia de ella y de un grupo de ciclistas con los que pude conversar, precisamente sobre el título de esta columna y la previa. En esa inesperada reunión, pues, el doctor Antonio Loaiza Martínez, uno de los más experimentados ciclistas que pedalean de forma recurrente nuestra bendita tierra, al escucharme explicar mi intención de tratar de incidir en la corrección del caos vial que vivimos los tijuanenses, me desarmó con su respuesta inesperada y por demás sencilla… cabe la aclaración: nadie como los médicos, con su sentido común, para otorgarnos las respuestas más puntuales ante el mundo de complejidades, lo sé porque mi hijo es médico y por demás claro, conciso y genial.

Así pues, el médico Loaiza Martínez, contestó: “Carlos, no es educación vial lo que falta, es simplemente educación en todas sus acepciones”, que profunda razón le asiste al galeno. En la entrega anterior cerré con una convocatoria abierta para que todos los habitantes de bien que amamos a nuestra ciudad, participemos en una campaña donde logremos, sociedad y gobierno poner un poco de orden, en medio de tanto desorden. Ahí enlisté los principales aspectos de la problemática y sin ser un experto, por supuesto, para intentar que todas las personas que tengan intereses participativos se sumen con disciplina y constancia. Veamos cuántos atienden al llamado.

Antes de concluir resalto lo siguiente: me considero más un lobo estepario que un guía providencial. No obstante, a lo largo de mi vida, he participado y formado parte de los grupos de participación ciudadana más importantes del país y, por supuesto de la ciudad. A los 14 años fundé el primer Club Leo de Tijuana; a los 25 presidí la Asociación de Fabricantes de Artículos de Madera de Baja California, y la sección especializada en dicha materia de CANACINTRA. Además de pertenecer al Club de Leones, participar con Rotarios, Kiwanis, al igual que he formado parte del Grupo 21, asistido a los Madrugadores, Tijuana AC, Tijuana innovadora; sin dejar de mencionar las reuniones de acción social del Club Campestre, además de ser fundador del Grupo Minarete.

Lo que pretendo resaltar con esto es que no descansaré y tocaré todas esas puertas, además de las del COLEF, el CCE y la UABC, el CETYS y la IBERO para intentar que todos los actores sociopolíticos de Tijuana formen parte del diálogo a favor del bienestar de la franja fronteriza. Necesitamos hacer no sólo de Tijuana sino de toda Baja California un lugar digno para vivir, sobre todo un lugar ideal para el desarrollo de nuestras familias. Hay que dejar el academicismo de lado y dar paso a las acciones contundentes que cambien el rostro del lugar donde inicia la patria, y el hogar de millones de personas que desean un futuro resplandeciente.

¿Se suman? ¿Qué proponen?

Añoranza:

Legendaria resulta la participación ciudadana que siempre se ha generado en Baja California. En nuestra entrega anterior los convocamos a todas y todos y la respuesta resulto monumental, estaremos en contacto a través de un calendario que daremos a conocer en las próximas semanas.

Hasta siempre, buen fin…