Coros taurinos, cuarta parte

Carlos Mora Álvarez

“La tauromaquia es el único arte en que el artista corre peligro de muerte, y el grado de brillantez de la actuación se deja en manos del torero.”

ERNEST HEMINGWAY

“El miedo empieza desde que ves tu nombre en el cartel.”

JOSÉ MARI MANZANARES

“Antes de ser torerista, hay que ser torista. Solo así entiendo al toro, y entonces seremos justos con los toreros.”

ANTONIO CHENEL “ANTOÑETE”

El día 16 de mayo de 2024 me encaminé, antes del mediodía, a la Plaza de Las Ventas, en Madrid. Tenía una encomienda muy especial, un propósito inimaginable, dictado por mi amada GEMY, mi prometida desde el 25 de mayo de 2022, y esposa desde el 7 de enero de 2023.

Supuestamente, se encontraban ya en resguardo las dos docenas de libros que había enviado a la librería del coso más importante del mundo. Sabrá mi Dios Padre cómo, de qué manera y a qué costo. No voy a negar que me asaltaron infinidad de dudas; francamente, no creía posible que nuestro libro Por una fiesta que acallan: ¡Coros taurinos! pudiera estar a la venta en la librería de don Carlos Rodríguez, dentro de la verdadera catedral del universo taurino, un espacio que atesora verdaderas joyas de la literatura taurina en sus anaqueles.

Cuando ingresé a las instalaciones, saludé atentamente al propietario sin presentarme, y comencé a buscar, curiosamente, nuestra obra. Estaba elegantemente colocada en la mesa principal, junto a verdaderas perlas de la literatura universal. Solo atiné a preguntar si tenía disponible la mejor biografía escrita sobre un torero —calificada así por infinidad de expertos—, titulada simplemente: Juan Belmonte: matador de toros, escrita por el inolvidable maestro don Manuel Chaves Nogales.

Las sinopsis de la época señalan lo siguiente:

“Juan Belmonte, matador de toros, es la mejor biografía publicada en España durante el siglo XX.

Escrita por el gran periodista sevillano Manuel Chaves Nogales y publicada en distintas entregas en la revista Estampa en el año 1934, esta admiradísima biografía novelada no ha perdido ni un ápice de su frescura ni de su fuerza originales.

Toda la vida del torero desfila por estas páginas, contada por él mismo: su infancia en los barrios sevillanos de Macarena y Triana, sus sueños adolescentes, sus triunfos y fracasos, la tristeza y miseria de las capeas en los pueblos de Andalucía y Castilla, el 'pintoresquismo' de los círculos taurinos y literarios del Madrid de los años veinte, los grandes viajes a América…

Juan Belmonte, matador de toros es el testimonio agudo y fiel de una época, un verdadero trozo de vida, fruto del encuentro entre la figura y uno de los mejores periodistas españoles del siglo pasado, quien, pocos meses antes de su desaparición, había publicado su obra maestra.”

Se trata de una partitura magistral que el escribiente tuvo la fortuna de tener en sus manos, deleitándose en su fosforescente lectura… antes de prestársela al genial periodista don Jesús Blancornelas. Evidentemente, como suele suceder con los préstamos literarios, nunca volvió a mí.

Sin embargo, recientemente logré adquirir una nueva edición, en medio de nuestra propia presentación en Las Ventas, que ya les contaré, queridas amigas, apreciados amigos, distinguidos lectores e irredentos aficionados.

Continuaremos la próxima semana con las intransigencias autoritarias y falaces de las prohibiciones taurinas en CDMX, Guanajuato, Jalisco y Baja California.

¡Vaya nivel de limitación e ignorancia… con el mayor de los respetos!

Hasta siempre, buen fin.