"La obra maestra del Señor es el hombre".

"La vida cristiana es una suerte de atletismo, de pugna, de carrera,

donde hay que deshacerse de las cosas que nos separan de Dios".

"Al hombre le digo que no conozca a Dios de oídos".

"Tenemos que ser coherentes con el mensaje que recibimos de la

Biblia: todo hombre es imagen de Dios, sea creyente o no".

"Matar en nombre de Dios es una blasfemia".

"El hombre religioso integro es llamado el hombre justo, lleva la

justicia hacia los demás".

- PAPA FRANCISCO -

Camino a Roma para acudir a la audiencia con el Papa León XIV - subrayando que las recepciones publicas papales son los miércoles de cada semana - el día previo, martes 13 de enero de este novel 2026, en plena estación del tren de Florencia, nos encontramos con una majestuosidad de librería que realmente nos subyugó.

Ahí, francamente de forma por demás inesperada y emocionante adquirimos mi esposa GEMY y el escribiente, como eventualmente nos sucede, una media docena de libros en el rincón ubicado sorpresivamente al final de los pasillos con los autores de lengua castellana.

Compramos un par de obras de Don Javier Cercas, al que tenemos idolatradamente de moda, un par más de su tocayo Marías, por supuesto algunos de los primeros escritos de nuestro paisano Don Carlos Fuentes, que se quedaron en Tijuana sin abrir y milagrosamente una pieza mística realizada al "alimon" (termino taurino) escrita por el entonces Cardenal Don Jorge Bergoglio y el prestigioso Rabino Don Abraham Skorka, ambos evidentemente argentinos, titulada subliminalmente "Sobre el Cielo y la Tierra" (publicado en primera edición por Random House Mondadori, S.A. en el año 2010), que incluye una serie de conversaciones intimas entre ambos representantes de Dios en la tierra con opiniones sobre la familia, la fe y particularmente sobre el papel de la iglesia en el siglo XXI, como sobresale puntualmente en la portada.

Sin embargo, debemos resaltar que la media docena de epígrafes de su Santidad distinguidos en esta columna, engalanan con eficaz fosforescencia la contraportada con una colorida fotografía de los hijos emblemáticos del Cono Sur, como corolario.

Suponiendo sin conceder, que este libro llegó a nuestras manos por alguna razón en particular, en medio del largo análisis de intención muy ilustrada, pero igualmente mayormente limitada de nuestra parte, sobre la obra del maestro Don Javier Cercas, "El loco de Dios en el fin del mundo", consideramos que podremos pensar que por alguna situación suceden las cosas y terminaremos estas entregas con una emblemática conjetura, sobre la última llamada como nos comprometimos en la entrega anterior.

Puntualizabamos que no queda muy claro para nadie qué sintió el escritor cuando de forma por demás sorpresiva recibió en el móvil la última llamada, y mucho menos quien podría haber resultado el sorprendente interlocutor, de lo que no tenemos la menor duda es que desde ese momento y hasta la eternidad donde se encontrara con sus progenitores, el hoy admirado autor, recibirá de parte nuestra las bendiciones infinitas por tan monumental honor de publicación.

Le abrazamos con el mayor de los respetos, Don Javier Cercas, profundamente agradecidos por su majestuosidad de inspiración divina.

AÑORANZA:

"Someone who says, "I'm

against abortion", but is

in favor of the death

penalty is not really

pro-life.

Someone who says,

"I'm against abortion

but I'm in agreement with

the inhuman treatment of

inmmigrants in the United

States", I don't know if

that's pro-life.

- POPE LEO XIV -

"Una persona que dice estar en

contra del aborto, pero está a favor

de la pena capital, en realidad

no es provida. Y no estoy seguro de que

una persona que diga estar en contra

del aborto, pero concuerde con el

trato inhumano de Estados Unidos

hacia los inmigrantes sea provida

de verdad.

- PAPA LEÓN XIV -

Hasta siempre, buen fin.