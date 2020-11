Carta dirigida a todos los presidentes populistas. (Lo que aprendí ayer)

Prólogo: Les expreso la rabia que tuve cuando leí el estúpido Twitter de Mario Delgado agradeciéndole al Partido Comunista Cubano la carta que le envió al susodicho. Les comparto ese tuit: “Nos llena de ilusión, esta misiva de nuestros queridos amigos y compañeros de Cuba”. Esta es mi respuesta al lamebotas de Delgado: A mí no me llena de ilusión en lo más minímo. Me llenaría de ilusión que les dieran medicinas a los niños con cáncer en lugar de estar perdiendo el tiempo con esas idioteces… Sigan votando por esta porquería de partido….

Estimados Presidentes Populistas: El día de ayer, les escribí esta Carta Semanal. Hasta ese momento, Biden iba adelante en la votación. Nada más los demócratas estaban esperando que el conteo final en el estado de Nevada les fuera favorable y así amarrar el triunfo de la elección más reñida en la historia de Estados Unidos. Independientemente quien gane, Trump como buen populista, me enseñó muchas cosas en estos 4 años de gobierno.

Y antes de empezar, les aclaro que cualquier parecido a cualquier presidente populista no es nada de coincidencia. Comencemos con sus reglas:

1.- Inventa un enemigo y por supuesto, échale todas las culpas de los males que el país está sufriendo.

2.- Por supuesto, TÚ NUNCA TIENES LA CULPA. ¡NUNCA!

3.- Desde el día uno, DIVIDE Y VENCERÁS.

4.- La culpa la tienen SIEMPRE nuestros rivales y gobiernos pasados.

5.- MIENTE SIEMPRE ¡SIEMPRE! El “pueblo bueno” es muy idiota y te cree TODO.

6.- Sé CREATIVO e INVENTA razones por las que no se han podido hacer “esto o el otro”. “El pueblo bueno no importa. Te sigue creyendo TODO”.

7.- Regálale SIEMPRE DINERO al “pueblo bueno“. No importa para qué lo usen. Darles dinero siempre te asegura los votos necesarios para ganar las elecciones intermedias u otras elecciones y así SEGUIR EN EL PODER.

8.- Cuando se les vengan los problemas serios, la solución es muy fácil: ¡EVÁDANLOS!

Es mucho mejor darles PAN Y CIRCO al “pueblo bueno” que justificar las metidas de pata.

9.- MUY IMPORTANTE: Al pueblo bueno, ¡NO LE SUBAS SU NIVEL DE VIDA! En ese momento, ya perdiste a tu clientela.

10.- Si la Organización Mundial de la Salud recomienda que usen tapabocas, por favor NO LAS USEN. Ustedes son muy MACHOS, ¡faltaba más!

11.- Por supuesto y sin dar mucha explicación, DESTRUYE todo lo bueno de los gobiernos anteriores. El “pueblo bueno” lo va a resentir, pero solamente un ratito.

12.- Si no pueden con algunos medios opositores, ¡NO LOS CLAUSUREN! Simplemente inviten a los dueños de esos medios y “sugiéranles” que le bajen el agua a sus tamales o sino…. ya saben...

13.- COMPREN a todos los medios de comunicación afines a su gobierno. Serán sus grandes aliados.

En esencia, estas son las trece reglas que aprendí de Trump.

Y si no me creen, ahí les van algunos ejemplos de la elección del martes que confirman la polarización entre el pueblo amigo y el pueblo opositor que Trump logró:

1.- Se obtuvo la mayor participación en una elección presidencial en los últimos 100 años. 65.7%

2.- La elección de antier fue la elección más peleada en la historia de Estados Unidos. Era lógico. 50% odia a Trump y 50% lo adora. Aquí se ve muy clara la frase de “divide y vencerás”.

3.- Los populistas (excepto los dictadores como Maduro, Chávez, Daniel Ortega, Putin, Erdogan y los hermanos Castro ) TAMBIÉN PIERDEN.

4.- Es mejor viejo conocido que cualquier pérdida de la libertad, empleo, salud y progreso.

Y algo muy importante que ningún libro sobre el populismo dice: “Señores Populistas: El pueblo bueno es muy bueno pero ojo… también se cansa. Y cuando se cansa…. Ustedes pierden”.