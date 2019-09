Carta dirigida a Morena (¡Son peor que el PRI!)

Estimados Amigos Morenistas: No hay duda de que los puentes vacacionales sirven mucho para descansar y reflexionar.

Y justamente en este puente, en el que celebramos nuestra independencia, me llegó mucha información cruzada sobre la celebración del Grito y el desfile al día siguiente.

En síntesis, la información que todos los medios transmitieron es que la ceremonia había sido muy sobria, que nuestro presidente con sus 20 ¡Vivas! había cambiado para bien su discurso, que nuestro presidente muy sobrio y finalmente… ¡muy institucional!

Bueno… casi… porque las líderes de la Cámara y del Senado fueron ignoradas por él en el balcón.

También, los medios informaron, que por primera vez no hubo ni cena ni fiesta. Que en esa no fiesta ni cena en el patio de Palacio, no se sirvió ni una gota de alcohol y que solamente sirvieron bocadillos a los muy pocos invitados.

Yo creo que a todo México nos gustó la crónica y los eventos. Pero 3 días después… ¡Pum! aparecen en los medios digitales, otros hechos. Digamos… otra verdad.

Las redes digitales se inundaron con fotos y testimonios de la otra realidad. Y como ustedes ya la conocen, nada más se las voy a resumir a mis lectores:

Pues resulta que SÍ HUBO FIESTA en el patio del Palacio. Y fue una fiesta con unos 350 invitados. También resulta que el presidente y su esposa no estuvieron solos en el Palacio rumbo al balcón. Estaba prácticamente todo su gabinete ampliado con sus respectivas parejas.

Y lo más priista del 16: Para llenar el Zócalo, ocuparon 6 mil 323 autobuses para llevar a los acarreados. También se vieron fotos de los acarreados con su bolsa de plástico con su lunch.

¿Es o no priista esa fórmula?

Después, me puse a comparar entre ustedes y el PRI.

¡Son IGUALES! pero más TORPES y TONTOS.

Y por problemas de espacio, solamente les haré una breve comparación del porqué ustedes son más nefastos que su hermano mayor, el PRI. Todas estas comparaciones, están basadas en los HECHOS:

El PRI apoyaba a los pueblos indígenas. A ustedes les valen gorro. Les recortaron 50% del presupuesto.

Sus hermanos mayores apoyaban al campo. Ustedes no. Ahora le cortan 35% del presupuesto.

El PRI hacía una muy buena política exterior. Hoy ni siquiera la tenemos.

El PRI más mal que bien, combatía el crimen. Ustedes les piden a sus mamacitas que cuiden a sus hijos criminales.

A sus hermanos les importaba dar certidumbre a la inversión extranjera. Ahora, ustedes se la quitan y se frena la inversión extranjera.

Antes, el PRI se preocupaba por sus hijos poniendo guarderías y estancias. Ustedes la quitaron y se jodieron las mamás.

Y por último: El PRI reformó la educación para que los niños tengan mejor preparación. Ustedes la acaban de regresar al siglo pasado para desgracia de nuestros hijos.

Ante estos HECHOS, ¿verdad que tengo razón?

P.D.

Sra. Sheinbaum: Fiel a su costumbre, nos volvió a MENTIR. NO ES CIERTO que la delincuencia haya bajado 34%. Al contrario, hasta el mes de agosto, la delincuencia ha SUBIDO 18% en comparación con el año pasado. Creo que la mentira ya es un patrón de Morena.

Nada más le recuerdo que esta es la semana número 20 del asesinato a mi colaboradora Ely Gutiérrez.

20 semanas sin resolver.

20 semanas mintiendo.

Y 20 semanas valiéndole madres.



