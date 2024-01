Como abogado, yo votaría por…

Por Luis Pereda

Este año tendremos una elección popular para elegir a nuestra próxima o próximo Presidente de la República, y eso siempre es una buena noticia. Hay países en los que no existe la posibilidad de votar de manera libre y voluntaria para elegir al siguiente jefe de Estado, lugares donde promover una votación democrática puede significar la cárcel o algo peor. Que las mexicanas y mexicanos podamos votar es muy valioso y hay que preservarlo; sin embargo, es un ejercicio que requiere trabajo previo.

Se le atribuye a Winston Churchill la frase, “La democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las demás”. Platón, en su República, no le dio a la democracia el primer lugar en sus preferencias como forma de gobierno, ni el segundo. Es claro que la democracia no es perfecta. Con frecuencia se elegie a la persona más popular y no a la más capaz o a la más honesta. Pero, también es verdad que es la mejor herramienta que tenemos para escuchar a todas las voces y, entre todas, tomar la decisión que más convenga a las mayorías, sin arrollar los derechos de las minorías.

Las campañas electorales dieron comienzo, al menos formalmente. En este contexto es importante analizar los elementos que consideramos importantes al momento de perfilar nuestras decisiones y preferencias electorales. En mi caso, me gustaría poder votar en junio de este año por una persona que tuviera la capacidad (no basta la simple intención) de regresar al ejército a sus cuarteles.

Las fuerzas armadas llevan más de una década en las calles (y oficinas, aduanas, aeropuertos, puertos, trenes, obras, hoteles, agencias de viaje) y la vida de las y los mexicanos, y la de los migrantes que cruzan nuestro territorio, está cada día en mayor riesgo a manos del crimen. Nuestra seguridad pública, salud o economía no ha mejorado (la de los militares sí). Sin embargo, las condiciones para perder nuestras libertades civiles ya están puestas sobre la mesa. ¿Le ha dado un vistazo a Ecuador últimamente?

Los militares no fueron la solución prometida ni para la inseguridad ni para la corrupción, todo lo contrario. Y ahora han tomado posiciones, cargos y presupuestos propios de oficiales civiles, y no se ve ni medianamente cerca un plan de transición para que los civiles recobren esas tareas, ni un plan para que los militares estén sometidos a un escrutinio civil en sus operaciones.

¿Sabe quiénes son los dueños de Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V.? ¿Sabe cuáles aeropuertos administra y la cantidad de operaciones de carga y descarga de mercancías que ocurre en ellos? Si le da curiosidad, quizá sea buena idea que revise el Diario Oficial de la Federación del 30 de noviembre de 2023.

El informe “Transformación militarizada: derechos humanos y controles democráticos en un contexto de creciente militarización en México”, publicado por la ONG Washington Office on Latin America (WOLA) en septiembre de 2023, no da mucho espacio para el optimismo. Más militares en las calles es sinónimo de más riesgos para las y los mexicanos. Que cada vez concentren más poder político y económico no es bueno.

Hoy el país es más violento que hace 10 años. Hoy los índices internacionales que miden la percepción en el combate a la corrupción no están mejor. De acuerdo con datos del INEGI, “en 2023, 22 % de las personas adultas mencionó que la corrupción es uno de los tres problemas que más le preocupan”. Los militares no fueron la solución, ¿vamos a esperar a que se conviertan en el problema?

Como abogado, yo estaría dispuesto a darle mi voto a la persona candidata que presente un plan serio, medible, avalado por la opinión de organismos internacionales, para comenzar a regresar a los militares a sus cuarteles.

Dejo aquí 3 preguntas básicas para que la persona candidata que esté interesada en el tema pueda comenzar a dar respuesta: ¿Cuándo y en qué municipio regresará a tomar el control de las tareas de seguridad pública la policía civil, bien capacitada y con recursos humanos, financieros y materiales suficientes, para que no esté al alcance de los cañonazos del crimen organizado? ¿Cuándo la Agencia Nacional de Aduanas de México estará bajo el mando de un civil y no de un exmilitar y contará con un servicio profesional de carrera civil, a través del cual se forme, capacite y evalúe a sus empleados? ¿Cuándo las empresas Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.; Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V., y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. dejarán de ser coordinadas por la Secretaría de Marina?

Las elecciones están cerca, las soluciones no.

Miembro del consejo directivo de la BMA.