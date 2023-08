La NFL tampoco vendría a México en 2024

En el plan original, para estas fechas, el Estadio Azteca ya debería estar cerrado y en plena remodelación con miras a la Copa del Mundo 2026, pero no es así, y no se ve para cuándo empiece a dársele esa garra de tigre, porque no es manita de gato, que tanto necesita.

Uno de los efectos colaterales es la ausencia de partido de temporada regular de la NFL este año, y probablemente el que sigue, porque el nuevo plan es que el inmueble sea sometido a varias mejoras durante 2024, así es que tampoco habría futbol americano.