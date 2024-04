El Cruz Azul volverá a ir por Jorge Sánchez

Hace algunas semanas, el Cruz Azul se quedó muy cerca de contratar al lateral derecho Jorge Sánchez, quien no tiene mucha actividad en el Porto y no ve mal volver al futbol mexicano tras su paso por el Ajax y los Dragones portugueses. La negociación caminaba correctamente... Hasta que el conjunto lusitano no quiso negociarlo.

Eso no significa que La Máquina ha desistido. Para el próximo mercado invernal, el seleccionado mexicano será su principal objetivo, ya que el Porto no hará válida la opción de compra por él y el Ajax deseará negociarlo. Es ahí donde los Cementeros entrarán, ya que el canterano del Santos Laguna se mantiene en la posición de regresar a la Liga MX con un conjunto que le ofrezca la posibilidad de ser campeón, y está convencido de que el Cruz Azul peleará.

