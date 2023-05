Ignacio Mier, las bardas del cinismo

Nos cuentan que el líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anda muy enojado con aquellos que pintan bardas en Puebla para promocionarse de cara a la elección de gobernador del próximo año, y no es porque sea un defensor de la ley, sino porque borran las suyas para poner a otros suspirantes a la gubernatura. “El respeto a la barda ajena es la paz”, dijo el diputado federal, quien consideró que es obligación del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigar el posible uso de recursos públicos en la promoción para la gubernatura. La declaración, nos dicen, no rayaría en el cinismo puro si don Ignacio no tuviera, desde el año pasado, tapizado el estado con su rostro en espectaculares y anuncios en mobiliario urbano, y su nombre en bardas por todo el estado.

¿Los Chapitos en la agendade Palacio Nacional?

Nos comentan que ayer por la tarde, tras la comida que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador a dirigentes sindicales por el Día del Trabajo, llegó una camioneta negra a Palacio Nacional y de ella descendió el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El mandatario local aseguró que su presencia era para tratar temas “de granos”, sin embargo, este encuentro se da a unas horas de que llegue a ese mismo inmueble, sede del Poder Ejecutivo, la asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall. ¿Será que además de tocar el asunto de los granos, también hubo algunos minutos para hablar sobre el tema de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa, y sus órdenes de aprehensión?

Vetan a lideresa sindical en reunión con AMLO

Nos comentan que hubo algunos dirigentes sindicales que fueron vetados y no pudieron asistir a la reunión de ayer con el presidente. Uno de esos casos fue el de la lideresa del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Adriana Urrea, quien, de plano, no fue convocada al encuentro en Palacio Nacional. Nos hacen ver que ella es una de las dirigentes sindicales que se consideran “incómodas”, por el hecho de mantener una huelga de más de tres años, la más larga en la historia para un organismo del Estado mexicano. Además, doña Adriana tiene dos características que no son bien vistas en Palacio Nacional, es de oficio periodista y mujer.

¿El Inai buscará acudir a la Comisión Interamericana de DH?

Nos recuerdan que a un mes de que el pleno del Instituto Nacional de Transparencia (Inai) se quedó inoperante, las y los comisionados han hecho de todo para poder sesionar, aunque sus esfuerzos han sido improductivos. Desde hacer llamados al Senado, hasta interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, todo ha fracasado. La última carta del Inai, nos dicen, es interponer una querella ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy, la Presidencia del Inai ofrecerá una conferencia de prensa, y hay quienes consideran que podría haber un anuncio oficial sobre el inicio de dicha estrategia. Ya se verá si este escenario se confirma, o no.