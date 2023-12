¿Se resolverá la división en el INE?

Nos hacen ver que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, presentará nuevamente una propuesta a la Secretaría Ejecutiva, tras dos intentos fallidos donde no se logró el consenso.

Esta vez se trata de dos caras conocidas: María Elena Cornejo, actual encargada de despacho, y Miguel Ángel Patiño, quien ocupó ese cargo previamente.

La desventaja, nos dicen, es que Patiño es titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, por lo que, de elegirlo, dejarían otra área con encargaduría de despacho.

Veremos si la falta de acuerdos no prolonga la crisis interna del INE que, nos comentan, no abona a la incertidumbre y solidez de cara a las elecciones de 2024.

Si esta semana no se logra consenso, podría arrancar el año sin varias direcciones en el INE, que aunque describen que no afectaría el proceso electoral, no deja de abonar a la incertidumbre.

