La venganza de Noroña

Nos platican que aunque Gerardo Fernández Noroña aseguró que no romperá y que no traicionará a Morena, a pesar de que no le tocó ni coordinación parlamentaria, ni, hasta ahora, una dependencia federal, nos platican que el actual vicecoordinador del PT en San Lázaro ha dejado saber a algunos que tiene “sorpresas” que podría sacar contra Ricardo Monreal.

Nos comentan que don Gerardo no solo hablaría acerca de Monreal, sino que también lo podría hacer sobre Marcelo Ebrard, de quien dice regateó el triunfo de Claudia Sheinbaum en la encuesta de corcholatas de Morena, ofendió y criticó, y hoy tiene su lugar en la Secretaría de Economía pese a que Noroña hasta coordinó la vocería de la campaña presidencial de Sheinbaum.

Hay quienes se preguntan si las quejas públicas y amagos de don Gerardo le abrirán el camino hacía un cargo relevante en el gabinete de Sheinbaum, o le logrará mover el tapete a Monreal.

Pronto se sabrá.

