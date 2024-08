El exclusivo club de los 5, ¿los nuevos amigos de AMLO?

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador recurrió a un aliado inesperado en las batallas que mantiene Palacio Nacional, la reforma judicial y la sobrerrepresentación.

Se trata de un club muy exclusivo, acaso el más exclusivo de México: las cinco personas más ricas del país, para que, según el Presidente, ellos den su opinión sobre estos puntos, en especial sobre el número de diputados y senadores que le toca a Morena y aliados en la legislatura que viene.

“A lo mejor no está claro para las organizaciones empresariales o a lo mejor no todos tienen esta información, entonces a mí me gustaría que se informen los más respetados en las organizaciones empresariales sobre este caso y quiero proponer a cinco que me gustaría que conocieran sobre esta argumentación”, dijo el Presidente.

Y es que, nos dicen, no cayó nada bien en el seno morenista que el Consejo Coordinador Empresarial pidiera en un comunicado una interpretación “equilibrada” a la hora de definir las diputaciones plurinominales.

Mencionó, con base en un listado de la revista Forbes a Carlos Slim Helú, de América Móvil; a Germán Larrea, de Grupo México; a Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas; a la Familia Bailléres, de Grupo Bal; y María Asuncion Aramburuzabala, de grupo Tresalia.

¿Será que este grupo de “machuchones” se pongan del lado del Presidente y lo ayuden en sus cruzadas?

Por lo pronto, Ricardo Salinas, el más tuitero del grupo, ya se deslindó. Y es que no todo es color de rosa con esto de ser amigo del Presidente, pues al presentarlos, el mandatario mostró una tabla detallada con la fortuna de cada unos de ellos, y dijo que “no está aquí en cuestión como obtuvieron su riqueza”.

Con esos amigos…

