AMLO contra Xóchitl: llega la etapa del “No lo digo yo”

La Consejería Jurídica de la Presidencia se declaró en vacaciones, pero, aun así, todos en Palacio Nacional quedaron notificados de manera formal, aunque ya había ocurrido de forma pública, de las medidas cautelares que ordenan al presidente López Obrador no meterse en temas electorales y en especial frenar las menciones contra la senadora Xóchitl Gálvez.

Nos hacen ver que muy pronto encontraron en la presidencia de la República la forma de darle la vuelta a la ley, de torcerla.

Hoy en su conferencia mañanera el Presidente presentó una nueva sección llamada “No lo digo yo”, en la que, en voz de otros, prosiguió sus ataques a Gálvez.

Nos dicen que, es evidente que el presidente no se va a detener en su ofensiva contra Gálvez, quien aún no es la candidata presidencial del opositor Frente Amplio por México. Comentan que bastan solo dos históricas frases para darse cuenta de que no va a parar: Aquella de “al diablo con las instituciones” y esta otra de que “no me vengan con que la ley es la ley”.

Nos advierten, además, que si bien hasta ahora los ataques de López Obrador ha servido a Gálvez como catalizador para impulsar su imagen, alguno de estos dardos pueda en verdad pegar el blanco y descarrilar a la potencial abanderada de la oposición, todo esto, mientras el INE y el Tribunal Electoral dejan correr la situación.

Por lo pronto, lo que queda de manifiesto es que en Palacio Nacional la frase de moda es: “no nos vengan con que las medidas cautelares, son las medidas cautelares”.



grg