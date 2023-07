Esta mañana, María Estela Ríos González, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), llegó al Patio Mariano de Palacio Nacional para participar en el aniversario luctuoso de Benito Juárez que encabeza el presidente López Obrador.

Esto, pese a que se informara que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE no pudo notificar a Presidencia de la República sobre las medidas en las que instruye que López Obrador evite pronunciarse sobre el proceso electoral debido a que supuestamente la Consejería Jurídica de la Presidencia se encuentran de vacaciones.

María Estela Ríos González llegó al Patio Mariano a las 11:02 y comenzó a platicar con los demás integrantes del gabinete, entre ellos, con Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente López Obrador.

Al cuestionarle el porqué se argumentó que estaban de vacaciones ante la negativa de recibir notificación del INE, respondió: "Pues porque estamos de vacaciones".

"Seguimos de vacaciones": María Estela Ríos

Al fin de la ceremonia, la consejera jurídica aseguró que no han recibido la notificación del órgano electoral pues “seguimos de vacaciones”.

“¿Ya recibieron la notificación del INE?”, se le preguntó al fin de la ceremonia.

“No”, respondió a la prensa.

“¿Por qué argumentaron que están de vacaciones?”, se le insistió.

“Estábamos de vacaciones”, respondió.

“¿Ya regresaron hoy?”, se le cuestionó.

“No, seguimos de vacaciones”, contestó y evitó responder si no le podía tomar la notificación al INE.

La titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal señaló que no recibe la notificación del INE porque “está de vacaciones”, pero llegó a Palacio Nacional para participar en el aniversario luctuoso de Benito Juárez



Este martes, EL UNIVERSAL informa que el INE realizó la notificación por estratos al presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre las medidas cautelares para que evite pronunciarse sobre el proceso electoral de 2024, tras la queja interpuesta por Xóchitl Gálvez.

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE no pudo notificar a la Presidencia sobre estas medidas, ya que emitió un acuerdo para tomar vacaciones del 14 al 31 de julio, por lo que rechazaron recibir la notificación, como lo adelantó El Gran Diario de México.

“No señor ya no le puedo dar acceso, ya que por el periodo vacacional no se encuentra nadie laborando en todo Palacio Nacional'; preguntando que si algún área está trabajando para ver si ellos pudieran recibirme la documentación, manifestando: ‘ninguna área que tenga que ver con jurídico está laborando’, señala el oficio de la unidad sobre el intento de notificar a la Consejería Jurídica.

"Me comunique vía telefónica con Edgar Aguirre, quien es abogado de la consejería jurídica, a quien le comente de la diligencia que notificación; manifestándome: 'si entiendo, pero nosotros estamos de vacaciones y aún si van no los dejaran ingresar a Palacio porque se queda como área restringida, y aún si otra área estuviera trabajando, no te recibirían porque ahora todo es por oficialía de partes para más control y está cerrada", expone.

Por tanto, se realizó la notificación por estratos electrónicos del INE, a fin de que las partes involucradas se den por enteradas del acuerdo de las medidas cautelares.

