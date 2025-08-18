Reiniciar la escuela, reimaginar la educación

Por Benjamín Francisco Godínez Quezada

John Dewey afirmó que “la educación no es preparación para la vida; la educación es la vida misma”. Esta frase nos invita a mirar la educación con una nueva perspectiva, profunda y humana. La escuela no es simplemente un lugar donde se acumula información o se cumplen horarios, no deben ser guarderías ni lugares de paso entre la familia y la sociedad. Las escuelas son la sociedad misma, un espacio donde niñas, niños y jóvenes desarrollan las habilidades, valores y capacidades necesarias para vivir con sentido, responsabilidad, ética y bienestar.

En la escuela no solo están maestros y alumnos, sino también familias enteras, con sus creencias, tradiciones y formas únicas de ver el mundo. Esta diversidad nos exige construir una convivencia basada en el respeto y la tolerancia, reconociendo que cada persona es un legítimo otro, base fundamental para cualquier convivencia social, diría Humberto Maturana. Sin esta aceptación, la sociedad no puede funcionar ni crecer.

La educación verdadera es un proceso que une lo interno con lo externo, lo individual con lo colectivo (ser/estar/hacer). Su objetivo debería enfocarse en ayudar a cada persona a responder preguntas esenciales: ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis pasiones, talentos y vocación? Sin embargo, lo que muchas veces se ofrece es una escolarización limitada, centrada en cumplir programas, calificaciones, horarios y exámenes, que no fomenta el desarrollo integral ni el pensamiento crítico.

Hoy, la educación enfrenta el desafío de integrar el mundo académico con el emocional, lo técnico con lo humano. Necesitamos un cambio de paradigma que supere la lógica de la competencia y el rendimiento, y dé paso a una formación más integral, más conectada con la realidad y con las necesidades del siglo XXI. Del conocimiento académico con el desarrollo socioemocional y físico para formar personas capaces de vivir con plenitud en un mundo complejo y en constante cambio.

Los niños y jóvenes necesitan vivir experiencias reales, seguras y enriquecedoras, donde puedan aplicar lo aprendido y crecer en un ambiente natural y confiable.

No se trata de hacer reformas superficiales o rápidas, sino de transformar radicalmente el paradigma educativo. Debemos superar la lógica de la competencia, el estrés y el individualismo que tanto daño han hecho este paradigma eficientista, para construir una educación basada en el humanismo, la interculturalidad, el cuidado del planeta, la salud, el arte, el juego y la ética.

La Nueva Escuela Mexicana representa esta visión esperanzadora. Pero no basta con la intención: el cambio debe hacerse realidad en las aulas, en las comunidades y en cada experiencia de aprendizaje. Solo así formaremos personas competentes para la vida, capaces de tomar decisiones conscientes y responsables.

Durante más de 30 años en Guadalajara, Jalisco, hemos trabajado con esta misión: despertar conciencias, cuestionar nuestra realidad y contribuir a una sociedad más justa, solidaria y equitativa. Una escuela donde los niños no solo aprenden, sino que son felices, que crecen en un entorno seguro, respetuoso y natural, y encuentran en la escuela un espacio para el verdadero éxito y propósito de su vida. Porque si los niños no son felices, ninguna escuela tiene sentido.

La educación es, y debe ser, la vida misma. Es hora de transformar la educación y la escuela, y está en nuestras manos.

Con más 36 años de experiencia educativa. Maestro en Educación. Cuenta con certificaciones de Educadores en Emprendimiento por la Universidad de Babson, Boston. Desde hace 28 años es director de Educar+e que es parte de Grupo Omnilife Chivas.