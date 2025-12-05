Madres que migran: maternidad y dignidad en el desplazamiento

Por Gabriela Toledo

En México hay más de siete mil mujeres migrantes que atraviesan su embarazo en condiciones de extrema vulnerabilidad. De ellas, casi la mitad —el 46.6%, según datos del Consejo Nacional de Población— no puede acceder a servicios de salud simplemente porque carece de documentos oficiales. Son mujeres que huyeron de la violencia y la pobreza buscando una vida mejor, y que, durante su trayecto por nuestro país, enfrentan nuevos episodios de discriminación, xenofobia y abandono institucional.

La realidad que viven estas mujeres es desgarradora. En muchos albergues, los bebés no pueden llorar ni jugar porque sus madres son amonestadas y, a la tercera llamada de atención, deben irse. Parir en la incertidumbre, criar en el silencio forzado, maternar en la invisibilidad es el panorama para miles de mujeres que cruzan nuestro territorio.

Por ello, desde Fondo Semillas lanzamos la campaña “Madres que migran” con el objetivo de reunir 500 mil pesos para financiar a organizaciones que brindan atención médica, acompañamiento y espacios seguros a mujeres migrantes y a sus hijas e hijos pequeños.

Por ejemplo, la organización Partería y Medicinas Ancestrales, en Tijuana, que brinda atención profesional, cálida y humanizada durante el embarazo y parto de mujeres migrantes. Solo en 2024, atendieron en su propio idioma a más de 3,500 mujeres provenientes de 70 países, ofreciendo incluso traducción al créole y otras lenguas.

Otra institución que apoyamos es Centro 32, también en Tijuana, que a través del Bebebús ofrece un espacio seguro de juego, arteterapia y acompañamiento emocional para madres refugiadas o desplazadas y sus hijas e hijos, beneficiando a más de 600 mujeres el último año.

Queremos que incluso en medio del desplazamiento, la maternidad pueda vivirse desde el amor, el cuidado y la dignidad, porque ninguna mujer debería parir sola y ningún bebé debería crecer en silencio.

La campaña “Madres que migran” estará activa hasta el 31 de diciembre. Donar es una forma concreta de sumarse a este esfuerzo colectivo y acompañar a quienes buscan un futuro mejor para sus familias. Se puede donar, de forma segura, en https://semillas.org.mx/.

Codirectora de Fondo Semillas