¿Dejamos entrar a la inteligencia artificial en el entretenimiento? El dilema de la creatividad versus la tecnología

Por Guillermo Gutiérrez

La industria del entretenimiento está ante una disyuntiva importante: ¿debemos abrazar la inteligencia artificial como una herramienta poderosa que puede reinventar la creación artística, o es preferible mantenerla fuera para preservar la autenticidad y el toque humano que define la creatividad?

En los últimos meses, la IA está revolucionando diversas áreas de la música, el cine y otras formas de contenido, y no puedo evitar cuestionarme si esto es lo que realmente necesitamos. ¿Es la IA una aliada o una amenaza para la autenticidad del arte?

El CES 2025 destaca la combinación de IA con realidad extendida (XR), tecnologías están redefiniendo el entretenimiento con experiencias más inmersivas, personalizadas y humanas. Mientras algunos ven el futuro con entusiasmo, siento que hay aspectos fundamentales de la creación que la tecnología no puede replicar. La IA puede ayudarnos a entender patrones, predecir qué elementos conectarán mejor con el público y generar contenido más rápido, pero, ¿realmente puede replicar la esencia emocional que un ser humano pone en una canción, una película o un guión?

Hemos sido testigos del impacto positivo de la IA. Las plataformas de streaming, por ejemplo, están utilizando IA para analizar los comportamientos de los usuarios y proporcionar recomendaciones más personalizadas. Este tipo de innovación es algo que claramente mejora la experiencia del consumidor, pero me pregunto, ¿dónde queda la magia de descubrir algo nuevo por azar o la emoción de una recomendación hecha por un amigo o un experto humano?

Las nuevas herramientas impulsadas por IA, como Gemini 2.0, está creando experiencias inmersivas que combinan texto, voz y visualización. Esto, junto con la promesa de experiencias más comunitarias, me lleva a preguntarme si realmente estamos añadiendo valor o si estamos alejándonos demasiado de lo que significa el entretenimiento genuino. En lugar de consumir contenido de forma pasiva, ahora las plataformas nos ofrecen experiencias interactivas donde los usuarios pueden ser parte activa de la creación. Esto, aunque interesante, plantea un problema. ¿Estamos perdiendo la pureza de la experiencia artística, que históricamente ha sido solo para ser disfrutada, no necesariamente co creada?

En mi experiencia en la industria, he visto cómo la creatividad humana no solo se nutre de datos, sino de emociones, vivencias y momentos que las máquinas simplemente no pueden replicar. A lo largo de mi carrera, trabajando con artistas de todos los géneros y estilos, la inspiración siempre ha sido un factor profundamente personal. La IA puede ayudar a agilizar procesos, a ofrecer más herramientas, pero ¿puede realmente sustituir la chispa única que hace que una canción, un guion o una actuación resuenen con las audiencias?

Es claro que estamos ante un cambio profundo. Pero la pregunta sigue siendo: ¿cómo vamos a gestionar esta transición? ¿Permitiremos que la IA entre y transforme el entretenimiento, o debemos ser cautelosos y asegurarnos de que no acabemos con una industria que, al final, siempre ha sido un reflejo de nuestra humanidad? Mientras reflexiono sobre esto, también debo reconocer que la IA, cuando se usa de manera ética y con respeto por el arte, tiene el potencial de abrir nuevas puertas. Los creadores ahora tienen más herramientas que nunca para explorar y expandir los límites de su trabajo. Sin embargo, como mencioné antes, la tecnología debe complementar, no reemplazar.

La clave está en el balance. La industria debe adaptarse a los avances tecnológicos, pero no a costa de la creatividad humana que, al final, es lo que ha hecho del entretenimiento una de las formas más poderosas de conexión humana.

El 2025 está aquí, y las decisiones que tomemos en cuanto a cómo usar la inteligencia artificial definirán el rumbo del entretenimiento. Lo que está claro es que no podemos dejar que la IA defina completamente el futuro del entretenimiento; debemos asegurarnos de que lo que hagamos siga siendo una expresión genuina de la humanidad.

Vicepresidente de A&R en Sony Music Entertainment México