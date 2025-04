Amar es diversidad: Una nueva voz católica en favor de la inclusión

Por: Aidé García Hernández

A lo largo de la historia, las poblaciones LGBTIQ+ han enfrentado momentos difíciles en los que se les ha intentado despojar no solo de sus derechos, sino también de su propia fe. Desde Católicas por el Derecho a Decidir México, entendemos que la verdadera esencia del catolicismo no radica en la exclusión ni en la culpa, sino en el acompañamiento y la construcción de una sociedad donde el amor, la justicia y la inclusión sean los pilares fundamentales. Por ello, la campaña "Otra Mirada Católica de la Diversidad" surge como una respuesta firme y esperanzadora que invita a repensar la religión desde una mirada que no excluye, sino que acoge, acompaña y transforma.

"Otra Mirada Católica de la Diversidad", una iniciativa que, bajo el poderoso lema "Amar es diversidad", abre un espacio para visibilizar argumentos religiosos progresistas que respaldan la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. La idea es no solo ofrecer una voz católica inclusiva, sino que también busca contrarrestar las narrativas antiderechos que perpetúan la discriminación hacia las personas de la diversidad sexo-genérica LGBTIQ+ dentro de las comunidades de fe.

Se trata de visibilizar las experiencias y testimonios de personas LGBTIQ+ que viven su fe desde el amor, la inclusión y el respeto, desafiando los discursos fundamentalistas que intentan imponer una visión única y excluyente de la religión. Es un recordatorio poderoso de que la diversidad también es creación divina, y que la religión no debe discriminar, sino celebrar la riqueza de la experiencia humana.

En un momento en que las narrativas antiderechos y los discursos de odio amenazan los avances logrados en materia de derechos humanos, "Otra Mirada Católica de la Diversidad" no solo desafía estos discursos desde un enfoque teológico progresista, sino que también sensibiliza a las comunidades de fe para generar procesos de reflexión y transformación.

El objetivo es que las comunidades religiosas sean espacios seguros, libres y compasivos, donde todas las personas, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género, encuentren un lugar donde su dignidad sea reconocida y celebrada.

Desde Católicas por el Derecho a Decidir México, reafirmamos que "Amar es diversidad" no es solo un slogan, sino un llamado a la acción para todas aquellas personas que creen en una religión que abraza la pluralidad y la dignidad humana. Esta campaña representa una apuesta política y social que busca construir entornos donde la fe y los derechos humanos convergen, generando espacios para el diálogo, la reflexión y el cambio sociocultural.

"Otra Mirada Católica de la Diversidad" también invita a la sociedad a ser parte activa de este proceso de transformación. Los mensajes y testimonios estarán disponibles en un micrositio dedicado https://otramiradacatolicadeladiversidad.catolicasmexico.org/

sociales de CDD México, donde buscamos generar conversaciones que rompan el silencio, desafíen los prejuicios y promuevan una mirada de fe que abrace la diversidad.

Nuestra lucha no es solo por la igualdad, sino también por la reafirmación de una religión que incluye, que abraza y que celebra la diversidad. No permitiremos que nos arrebaten la posibilidad de vivir nuestra fe desde el amor y la inclusión, porque estamos convencidas de que la religión puede y debe ser un camino hacia la transformación y la justicia social.

Hoy más que nunca, "Amar es diversidad" y "Otra Mirada Católica de la Diversidad" son propuestas de esperanza para construir una sociedad donde la religión y los derechos humanos vayan de la mano, donde todas las personas puedan ser reconocidas, respetadas y amadas en toda su diversidad.

Directora de Católicas por el Derecho a Decidir México