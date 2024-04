¿Cómo ha sido el balance de los sectores económicos en la 4T?

Estamos a pocos meses de que concluya el sexenio de la 4T y no está por demás revisar la evolución de la participación de los sectores institucionales en la economía del país en lo que va de los 5 años de gobierno. Vale la pena preguntarse, ¿qué sectores han sido los más afectados?

La actividad económica de producción, distribución, inversión y financiamiento lo llevan a cabo 5 sectores. Las Sociedades no Financieras, Sociedades Financieras, Gobierno General, Hogares, e Instituciones Sin Fines de Lucro que sirven a los Hogares (Inegi, 2018).

Las Sociedades no Financieras y los Hogares contribuyen aproximadamente con el 80% de la riqueza del país. De ahí la importancia de revisar su evolución. Las Sociedades no Financieras (empresas no dedicadas al giro financiero), son las que más aportan a la riqueza del país (Producto Interno Bruto, PIB). En los tres primeros años de gobierno su participación fue a la baja. En 2019, 47.3%; 2020, 45.9%; 2021, 44.6%. Para 2022 y 2023 presentó una ligera recuperación, con 46.2% y 46.5%, respectivamente.

Por su parte, la contribución de los hogares, en esos mismos años se mantuvo prácticamente sin mayores cambios, cercana a 33.6%. En cambio, las Sociedades Financieras fueron las que en el periodo analizado tuvieron un comportamiento al alza al pasar de 4.1% de participación en 2018 a 5.3% en 2022, a pesar de que el año pasado tuvo un retroceso al ubicarse en 4.6%. En lo que respecta a la participación del Gobierno, sorprende que en 2020 su participación fue de 9.3%, 1% más alto que el año anterior. Sin embargo, en los siguientes tres años cayó hasta llegar a 7.1% el año pasado. ¿Cómo se explica esta situación?

Se puede partir de una combinación entre factores externos e internos. De lado externo se presentó la crisis sanitaria que llevó a un enfriamiento de la actividad económica mundial. También el enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania se extendió a escala global al ámbito empresarial al generarse un estrangulamiento en las cadenas de suministro de insumos básicos para la industria y de los alimentos. La desaceleración de la tasa de crecimiento del Producto Nacional Bruto o PNB de la economía de Estados Unidos (3%, 2.5 % y -2.2% en 2018, 2019 y 2020, respectivamente), de acuerdo con los datos macro del medio español Expansión, y de la economía mundial al caer el PIB de 3.3%, 2.6% y -3.1 en el mismo periodo (Banco Mundial, 2022).

En el ámbito interno, se explica en parte por la disminución principalmente de los Ingresos Disponibles Brutos, del Ahorro Bruto Total y en menor medida de la Formación Bruta de Capital (Inversión) en Sociedades no Financieras y el Gobierno.

Académico de Carrera de la Escuela de Negocios de la Universidad del Valle de México (UVM)