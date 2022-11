Las corcholatas mal portadas

¿Señora y señores corcholatas, ya escucharon el llamado de su líder? No de su líder máximo, el de Palacio Nacional, sino de su líder del partido Mario Delgado.

Con tono paternal don Mario llama, en una entrevista publicada ayer en EL UNIVERSAL, a que no peleen, a que no hagan actos anticipados de campaña pues se pueden cargar a la Cuarta Trasformación con sus pleitos y envidias. En pocas palabras les pide abrazos no golpazos.

En las últimas semanas han sido unas corcholatas mal portadas, han peleado tanto que hasta parecen hermanos, y Delgado ya ha tenido que salir a poner orden.

Claudia, por favor no le estés borrando sus bardas a tu hermano Marcelo. Ricardo, no le digas a tu hermana Claudia que amarre a sus perros, que no suelte jaurías. Marcelo, quién te dijo que la vida es pareja, deja ya de pelear con tu hermana Claudia y de quejarte de que papá Andrés la quiere más a ella que a ti y que el piso no está parejo”. Ya, por favor párenle.

Si, es cierto que el Presidente los destapó hace meses, y les dio permiso de dedicar algunas horas del día a hacer campaña, pero ustedes están abusando, no creen.

El Presidente no les dijo que podían tapizar de bardas y espectaculares las calles del país. Ni tampoco que hicieran frases de campaña, canciones de campaña, que recorrieran en país como en campaña, ni que los gobernadores de los estados morenistas les organizaran actos públicos, que parecen de campaña.

Bien les dice Delgado que se cuiden de realzar este tipo de prácticas, pues los opositores los pueden acusar de actos anticipados de campaña, y mire que algunos de ellos, en especial los priistas, saben de eso, pues históricamente se adelantaban, aunque nunca con dos años de antelación.

La gente honesta, el pueblo bueno sabe que ustedes no roban, no mienten y no traicionan, y que si dicen que las bardas con sus nombres y frases de campaña amanecen pintadas por sus incontenibles simpatizantes, y que ustedes no estaban enterados, ni están gastando un peso suyo o del erario en esa promoción, seguro les creen. Pero, recuerde, no todos son buenos, también hay muchos neoliberales, fifís, conservadores, hipócritas, racistas, clasistas, aspiracionistas -y muchos istas más-, que están en contra de la trasformación, y que se dedican a señalarlos a ustedes que son las corcholatas elegidas por el señor de palacio.

Así que, para evitar eso, digan a sus fuerzas vivas que respiren hondo, se relajen y contengan sus ansias de toreros. Ya vendrá el momento se sacar las matracas, pero por ahora que tomen unas cápsulas de Dalay.

Y el mensaje no es solo para las corcholatas, sino también para las y los gobernadores morenistas que ya están en la cargada. Sabemos que muchos de ustedes tienen un ADN priista, pero eso de las cargadas no va con la 4T. Recuerden que AMLO se la pasa diciendo todos los días “no somos iguales”, así que, es verdad que ustedes siguen siendo las mismas personas que militaron y hasta tuvieron cargos en el PRI, pero ahora ya han visto la luz, han sido absueltos de sus pecados y han sido admitidos al reino de la Cuarta Trasformación, por lo que ya no pueden hacer cosas de priistas.

Desde luego que a todo el mundo le gusta el programa de Layda en América -también llamado el Martes del Jaguar- pero aunque nadie dudaría de imparcialidad de la titular de ese show, y gobernadora de Campeche, Layda Sansores, el hecho de que tunda como piñata al senador Ricardo Monreal, lo llame “traidor” y “farsante”, y llene de elogios a Sheinbaum, podría hacer que los mal pensados supusieran que es parte de una cargada a favor de la jefa de gobierno.

"Yo les puedo decir que es la mujer de cristal y acero así la concibo y así la percibo con esa fuerza y capacidad de ser tan humana. Así que Claudia querida esta es tu casa así te vas a sentir siempre, es tu tierra para siempre… lo tengo claro, mi corazón está con Claudia”, dijo Sansores al dar en semanas pasadas la bienvenida a Sheinbaum a territorio campechano.

Después de este apoyo para una, y apaleó, para otro, es explicable que los mal pensados, las almas envenenadas y conservadoras, piensen que la gobernadora está golpeando al senador por instrucciones de la jefa de cristal y acero, aunque esto sea falso de toda falsedad.

De este modo, es necesario que escuchen al jefe nacional de su partido, que reflexionen sobre lo dicho por Mario, pues luego de la intervención y el zarpazo de la jaguar Sansores, lo único que ha sucedido es que Monreal ya hable de la posibilidad de dejar el partido en diciembre y de llevarse con él parte de la bancada de Morena. Qué necesidad hay de que la fracción senatorial se divida y de que Monreal sea corcholata de otra marca de refresco.

Y lo peor es que con sus peleas dejan en mal al Presidente, quien no ha dado color, aunque siente algo especial por cada una de ellas, bueno por casi a todas.

“A Claudia la quiero mucho, Adán es mi paisano y Marcelo hace un trabajo de primera. Y otros. Aquí lo importante es quién va a decidir. Va a decidir el pueblo que es el soberano”.

Debe de quedar claro que no será su corazón, su simpatía por un coterráneo, o el premio por los méritos del eficiente, lo que decida quién será el próximo candidato de Morena a la presidencia. La decisión será del mandamás, del machuchón, desde luego, nos estamos refiriendo al pueblo.

Una encuesta realizada por Morena será la encargada, y no la voluntad del Presidente, de mostrar a quién quieren los mexicanos para seguir con la obra de la 4T, arrancada por AMLO en 2018.

Aunque AMLO suele tomar decisiones sobre temas importantes obedeciendo a su “dedito”, en el caso de la sucesión ha dicho que el dedo se queda quieto, y que serán las intachables encuestas que organiza Mario Delgado, las que decidan quién se quedará con la candidatura presidencial.

“Al que gane la encuesta, hombre o mujer, yo voy, en mis tiempos libres, que son muy pocos, cuando menos a expresarlo a decirlo, no voy a hacer campaña, pero voy a estar con el que gane la encuesta”, advirtió el Presidente.

Así que señora y señores corcholatas, ya se los han dicho sus dos guías, AMLO y Delgado, no se peleen, pues una ruptura entre ustedes podría llevarlos a perder la elección de 2024, y eso que no hay candidato de oposición.

Deben estar unidos, y esperar con paciencia que las encuestas hablen, y una vez que eso suceda, y que la ley lo permita, ahora sí, a pintar bardas, a lanzar canciones, a recorrer el país, pero siempre juntos, unidos, como lo que son, como verdaderos hermanos.

ME CANSO GANSO. - Un verdadero pacifista y seguidor de la obra de Cristo.- “Rateros”, “clasistas”, “racistas”, “hipócritas”, “achichincles”, “aspiracionistas”, aspirantes a ser “fifís”, “corruptos”, de esta manera llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador a quienes realizarán la marcha de este domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral, y en contra de la reforma electoral que él ha propuesto. El presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Son muy corruptos, muy rateros”. “Que la gente que vaya que sepa que es una manifestación en contra de nosotros, por la política que llevamos a cabo a favor del pueblo. Aunque vayan a misa los domingos no le tienen amor al pueblo”, aseguró el presidente quien se ha declarado admirador de la obra de Cristo, y que se vanagloria de encabezar un movimiento basado en el amor y la paz. Honestidad y congruencia, no cabe duda.