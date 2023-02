La 4T será en cash o no será

Sí, son los reyes del cash y a mucho orgullo.

A diferencia de los priistas, panistas y perredistas que han sido grabados en video recibiendo fajos, maletas o grandes mamachos de billetes que acomodan en sus portafolios y hasta en las bolsas de su saco con todo y ligas, cuando ya no les caben, los miembros de la Cuarta Transformación que han quedado inmortalizados en video recibiendo dinero en efectivo utilizan ese cash para ayudar a los pobres, o para apoyar movimientos democráticos, como el que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia.



Qué sería de México si algunos patriotas no se dedicaran a la misión de recolectar cash para financiar la trasformación pacífica y democrática de la vida nacional. El país no habría cambiado si héroes como Pío López Obrador no hubiesen recibido de manos de los amigos de la transformación bolsas con dinero en efectivo para financiar el movimiento revolucionario de Andrés Manuel López Obrador, quien tras librar una colosal batalla venció a las fuerzas oscuras y conservadoras y ganó la elección de 2018.

Si Pío no hubiera entendido el papel que lo tocó jugar en la historia de México, jamás podría haberse consumado la Cuarta Transformación. Algún día, cuando pasen estos tiempos de polarización y de encono generado por los conservadores, alguna calle, o quizá algún nuevo municipio del país llevará el nombre de Pío López Obrador, y seguramente en alguna avenida relevante de Villahermosa, Tabasco, se erija un busto o una escultura ecuestre en la que el prócer, con una de sus fuertes manos, sostenga las riendas del brioso corcel, y con la otra, un fajo de billetes. Al pie del monumento se colocará una placa de bronce que diga “Pío López Obrador, precursor de la Cuarta Transformación de México”.

Quizá, también podría nombrarse alguna gran avenida que además de honrar a Pío, lo hiciera también con Martín López Obrador, quien también aparece en un video recibiendo un sobre con dinero en efectivo que el mismo mecenas de la democracia que le entregó el cash a Pío con el fin de fondear el movimiento transformador de Andrés Manuel.

Tres López Obrador trabajando para sacar a México del neoliberalismo y la corrupción y hacer brillar la llama de la transformación. Por ello, bien merecido es que se bautice a la calle más importante del país como Bulevar Hermanos López Obrador, para que siempre se recuerde la gesta heroica de los padres fundadores de la 4T.

Pero México es tan grande, que ha visto nacer a varios Píos y Matinazos. Otro patriota de esa madera es Raúl Pozos Lanz, quien gracias a su valentía hizo que la Transformación que inició en 2018 pudiera llegar en 2021 a su patria chica, el bello estado de Campeche.

El caso de Pozos es de esos que conmueven hasta las lágrimas, pues después de haber vivido en pecado mortal desde joven, pues militó en el PRI desde 1982 hasta 2020, de hecho llegó a ser presidente del partido en Campeche, así como diputado y senador tricolor, y lo peor, hombre cercano al demonio “Alito” Moreno, don Raúl fue tocado por el viento purificador de la 4T, y ayudó a que en 2021 de la mano de Morena Layda Sansores llegara al gobierno.

Y, cómo al que obra bien, le va bien, Raúl Pozos fue designado por la gobernadora como secretario de Educación. Él quería ser el candidato del PRI al gobierno de Campeche en 2021, no lo consiguió, pero a cambio, recibió una secretaria con el gobierno morenista de Sansores, que quizá en el escalafón político sea un puesto de menor jerarquía, pero además del cargo, y el sueldo que no es nada malo, hoy tiene la satisfacción de haber sido precursor de la Cuarta Transformación de Campeche y podrá ayudar a que en todas las escuelas del estado se estudie la Independencia, la Reforma, la Revolución de 1910 y la Cuarta Transformación.

Esta semana, fue presentado un video en el que Raúl Pozos aparece recibiendo fajos de billetes en una oficina del Palacio de Gobierno. Los enemigos de la 4T aseguran que ese dinero era para “operar” la elección de doña Layda en 2021, pero él asegura que ese dinero nada tiene que ver con la campaña de 2021, sino era algo de cash que el gobierno le estaba entregando para dárselo a los más pobres y necesitados del estado. Por favor, querida lectora, querido lector, contenga el llanto hasta que escuche lo dicho por este apóstol.

“Procurar apoyos para la gente, es totalmente genuino y ha sido siempre mi convicción desde que tengo actividad pública. Los gobiernos apoyan a los legisladores para sus apoyos sociales”, ahora sí, suelte ya las de San Pedro, pues no hay nada más conmovedor que ver a un político quitarse el fajo de la boca para dárselo a los pobres, al pueblo que lo necesita.

Pío, Martinazo y Raúl, la patria sabrá reconocer su servicio.

¡Vivan los héroes que nos dieron cash!

ME CANSO GANSO. – El creador de todo lo visible y lo invisible. “La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a la titular del Poder Judicial, la ministra presidenta Norma Piña. El agua existe, porque él supremo ordena la lluvia, el sol sale, y se mete, por instrucción presidencial, y desde luego, el aire que usted y este Arlequín respiramos es gracias a Ya Sabe Quien.