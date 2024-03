El segundo piso de la 4T no es igual, pero es lo mismo

para la Transformación”, que Claudia Sheinbaum presentó a los mexicanos, para darse cuenta de que el segundo piso de la 4T que promete construir sí es igual al primero, pero no es lo mismo.

Analicemos detenidamente algunos de los 100 puntos de acción de la mujer que busca levantar el segundo piso de la 4T, y que dejan claro que tiene pensamiento propio y no es copia, que no es calca de nada ni de nadie.

El punto número dos, del plan de cien, dice: “Gobernaremos con la máxima del Humanismo Mexicano, por el bien de todos, primero los pobres”. Dos conceptos novedosos, y sobre todo muy propios. ¿Alguien había escuchado el profundo concepto del Humanismo Mexicano, o la frase primero los pobres?

Y también está el punto 8, que a la letra dice: “impulsaremos la reforma al sistema electoral que fortalece la democracia participativa, la revocación de mandato, la decisión del pueblo a través de las consultas, la reducción del costo del INE y del Tribunal Electoral y la elección de los consejeros electorales y los magistrados, por voto popular”.

Aquí hay una feria de novedades: consultas ciudadanas, revocación de mandato, reducir el presupuesto al INE y al Tribunal Electoral, la elección popular de consejeros y magistrados ¿Cuándo había usted escuchado estas propuestas? El presidente AMLO quería desaparecer el INE, pero eso es otra cosa muy diferente.

En diciembre de 2022, Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral determinó que se vulneraron las reglas de promoción y difusión del proceso de revocación de mandato. Foto: Especial

Y si los otros puntos le parecieron innovadores, échele un ojo al marcado con el número 11: “Vamos a mantener la austeridad republicana, la disciplina financiera y fiscal. No regresarán los lujos ni privilegios, no habrá avión presidencial, no habrá estado mayor presidencial, y no vamos a recuperar los privilegios del gobierno”. ¡Austeridad republicana! Que buena idea se le ocurrió. Y no tener avión presidencial ni Estado Mayor Presidencial, una decisión muy coherente con la austeridad, pues no puede haber pueblo pobre y gobierno rico -esta última idea, de pueblo y gobierno es una aportación original salida de la mente de este Arlequín, que tampoco es calca de nada-.

Otro punto, también muy original y nada clonado, es el número 14: “No van a regresar los gasolinazos, no habrá aumento a las tarifas eléctricas, ni a los precios del gas doméstico por encima de la inflación”. No se acelere, serénese conservador, seguro usted dirá que eso sí fue una promesa que le copió al Presidente AMLO, pero si lo recuerda bien, él prometió en 2018 que no habría más gasolinazos, y que bajaría el precio de la electricidad y el gas. Ella nunca dice que bajarán los precios de gasolina, gas y electricidad, más allá de lo que aumente la inflación, lo que ella promete es que dice que no subirán. Eso es muy diferente, y además mucho más honesto que lo prometido por el actual presidente en su campaña.

El perredista consideró que esta medida, adoptada por los gobiernos tanto del PAN como ahora por el PRI, es regresiva e insuficiente. /Archivo - EL UNIVERSAL

El punto 16, también es un ejemplo de pensamiento propio: “Vamos a garantizar la pensión universal a las personas adultas mayores, el apoyo a las personas con discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro. Vamos a aumentar el número de beneficiarias del programa de bienestar de niños y niñas de madres trabajadoras. Nos aseguraremos de que el incremento anual de todos estos programas nunca esté por debajo de la inflación”. Desde luego que las pensiones para los adultos mayores ya existen, pero lo que ella hará es ir aumentándolas año con año, y así dentro de seis años, no solo habrá ayudado a nuestros viejecitos, sino que habrá puesto los cimientos para que siga su movimiento político, que tanto bien ha hecho a los mexicanos, y Morena le pueda construir un tercer piso a la Cuarta Transformación. Además, cumplir con este punto implicará un gran reto, pues ella deberá sacar de algún lado cientos de miles de adultos mayores, ya que actualmente hay más pensiones que adultos mayores. El primer piso de la 4T fue tan exitoso que hoy se pagan poco más de 11 millones 800 mil pensiones, pero solo hay en el país unos 10 millones 600 mil adultos mayores. Es decir que sobra dinero y faltan abuelitos. Así, de llegar a la presidencia, Claudia primero tendrá que encontrar más o menos 1 millón 200 mil adultos mayores para entregarles su pensión, cosa que no se ve muy sencilla.

El Gobierno de la Ciudad de México tenía 525 mil beneficiarios del programa de Pensión para Adultos Mayores que recibían apoyos en su tarjeta rosa. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL

Brinquemos ahora al punto 69, que señala: “Consolidaremos los proyectos estratégicos del Presidente, no se nos van a olvidar. Vamos a consolidar el Tren Maya, el Interoceánico, el Aeropuerto Felipe Ángeles, la Refinería Dos Bocas, la modernización de las refinerías y otros que nos va a dejar el Presidente para su consolidación”. Aquí la palabra clave es “consolidación” no se trata de copiar, pues no dijo que construirá otro aeropuerto para la CDMX u otra refinería en Tabasco. Hay diferencia.

Algo similar ocurre con el punto 75: “No vamos a dejar a Mexicana de Aviación. Ya estamos incluso revisando cuándo van a llegar los próximos aviones porque vamos a adquirir aviones para Mexicana y nuevas rutas. Mexicana, la línea aérea del pueblo de México”. Si bien su idea no fue crear la nueva línea aérea operada por militares, no hay calca, pues sí innovará creando nuevas rutas que no fueron pensadas por la administración del presidente AMLO.

Y llegamos al punto en que se puede saber quienes serán los enemigos del nuevo gobierno de la 4T. Seguramente le sorprenderá averiguarlo, y para ello, vea el punto 92 del listado, que dice: “No es una cuestión de mano dura, de guerras o de autoritarismos, que no se olvide que los homicidios se incrementaron con la guerra contra el narco de Felipe Calderón. Es el único que está demostrado que su secretario de Seguridad estaba vinculado con el narcotráfico, García Luna que hoy está preso en los Estados Unidos. El gabinete de seguridad seguirá reuniéndose muy temprano en la mañana. Vamos a invitar al fiscal General de la República a que participe en las reuniones del Gabinete de Seguridad. Va a tener autonomía, pero la autonomía no está peleada con la coordinación, así lo hicimos en la Ciudad de México con Ernestina Godoy y con Omar García Harfuch…” ¡Vaya sorpresa!, cómo podrá ver, en el segundo piso de la 4T los enemigos recurrentes serán, nada menos, que Felipe Calderón y Genaro García Luna, eso sí que marca una gran diferencia con el actual régimen. Y otra novedad, y mala noticia para el fiscal Alejandro Gertz Manero, es que como sucede ahora, todos los días por la mañana, casi de madrugada, se reunirá el Gabinete de Seguridad, pero ahora con la gran diferencia de que en esas reuniones, que han logrado que el país viva en santa paz, también estará presente el fiscal, así que, a poner el despertador don Alejandro.

Así presentó FGR acusación a científicos: corruptos y con riesgo de fugarse de prisión

Y para cerrar con broche de oro el centenar de nuevas ideas para la transformación, está el punto 98: “El Poder Judicial tiene la responsabilidad de construir la paz y un verdadero Estado de derecho que deje de proteger intereses de una minoría y tutele verdaderamente los derechos humanos establecidos en la Constitución, así como el interés supremo del pueblo y de la nación. Por ello apoyamos la medida de que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos por el pueblo de México”. ¡Que los jueces sean electos por el voto popular del pueblo! ¡Qué gran idea!, pero, sobre todo, muy original. Una verdadera genialidad.

Ya pudo usted tener una probada de lo que es este plan para la transformación de México, y solo con esta pincelada, podrá darse cuenta que, de “Calca”, nada, es Claudia.

ME CANSO GANSO. – Honestidad valiente y lapsus liguae. Bien dicen las abuelas que, los niños, los borrachos, y las candidatas, agregaría este Arlequín, dicen la verdad.

“México tomará una decisión histórica. Solo hay dos caminos a tomar este dos de junio: Uno, que siga la corrrupci…, que siga la transformación. El otro, que regrese la corrupción”, dijo Claudia Sheinbaum en su mensaje de inicio de campaña por la presidencia de la República el 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México. No se puede pedir más honestidad a una candidata.