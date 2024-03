Yalitza Aparicio le entra a los deportes

Resulta que la nominada al Oscar, Yalitza Aparicio, aceptó ser la narradora de una producción para el canal de paga ESPN, que pronto saldrá a la luz. Dicha señal es una de las más importantes en la difusión de futbol, beisbol y basquetbol en el mundo, por lo que la oaxaqueña dará otro paso más en su internacionalización. Lo único que se sabe hasta ahora es que el tema de la producción es sobre un equipo mexicano que pocos conocen y que está pronta terminar su edición.

Fito Páez crítica al Vive Latino por cortar su show en el último tema

El show de Fito Páez el pasado fin de semana en el Vive Latino fue de los más aplaudidos pero también tuvo un desatino que ocurrió ya al final cuando el cantante tuvo que cortar la interpretación de “Mariposa Tecnicolor”, su canción más famosa, porque en el escenario instalado a un lado ya se encontraba cantando el Argentino. Pues Fito no se quedó callado y recién en su perfil oficial de Facebook compartió su molestia con este hecho: “¡Gracias Ciudad de México por tan maravillosa velada! Extraños fluidos protocolares y estrictas burocracias hicieron imposible tocar y cantar Mariposa tecnicolor con ustedes. A no desanimar, el mundo va a recuperar el sentido común en algún momento. Mientras tanto bailemos al compás de la belleza y el amor. Les amo. Fito”, escribió Paez. Sus fans lo apoyaron señalando que eso no hubiese sucedido si el otro escenario no se hubiese colocado justo frente al principal.

Fito Páez se presenta en la 26° edición del VIve Latino. Foto: EL UNIVERSAL / Germán Espinosa

Irene Azuela e Ilse Salas se toman muy en serio la cantada

Estar en una obra musical no sólo es aprenderse las letras y saber bailar, sino que en el caso de Irene Azuela e Ilse Salas, protagonistas de “Cabaret”, implica también el recibir, previo a la función, la visita de un maestro de vocalización con el que ensayan más de media hora. Esto se hace no tanto porque sean desafinadas, sino como una manera de ir calentando las cuerdas vocales y dar lo mejor de sí al público.

Ilse Salas, e Irene Azuela. Foto: Clasos