Un pañal regresó a la realidad a Marco de la O después de hacer "El chapo"

El actor de 45 años, Marco de la O, quien interpretó al narcotraficante en la serie de Netflix confiesa que a veces, cuando salía del set y llegaba a su casa, arrastraba la energía de las escenas con persecuciones, balaceras y crimen organizado en el que él era el protagonista. Sin embargo, sus responsabilidades como padre lo sacaban de la ficción.

“Llegaba con la adrenalina y de repente tenía un mal gesto con mi esposa y ella me mandaba a cambiar pañales, entonces cuando yo veía el pañal con popo decía ‘esta es mi realidad’. Quizá en el set me la creía, pero aquí me dicen: ‘no eres El Chapo papá’”, recordó el actor, quien ahora busca con nuevos proyectos demostrar su talento.

Integrantes del elenco de "Otro rollo" "ya están grandes", asegura Ramones

Ramones, quien estrena el musical en diciembre, admite que su mayor defecto es abandonar a la familia por estar absorto en su trabajo. Foto: Carlos Mejía | El Universal

Han pasado 16 años desde que terminó transmisiones el programa “Otro rollo” y a la fecha le siguen preguntando al conductor Adal Ramones si podría volver a hacerlo. La respuesta es la misma: “no”, pues sugiere mejor repetir los show grabados por streaming porque admite que sería difícil juntar al elenco original. Por ejemplo Mauricio Castillo quien, a modo de broma, dice que ya hasta vive en la Casa del actor (hogar para adultos mayores).

“(Mauricio) ya está grande, ahorita no ha dado la cara porque le están cambiando los dientes frontales. Esperemos que esté bien de la reuma… te quiero pelón”, dice Ramones, quien estrenó en la Ciudad de México la obra “Un cuento de navidad, el musical”.

A Consuelo Duval se le va la lengua en "Netas divinas"

Las netas de "Netas Divinas". Foto: Armando Pereda.

Hace algunas semanas Daniela Magún y Hugo de la Barreda oficializaron el fin de su relación, sin embargo fue Consuelo Duval a quien se le salió decir cuál podría ser la causa de la ruptura. Todo pasó durante el programa especial que grabaron las “Netas divinas”, de Unicable, cuando a la integrante de Kabah estaba hablando sobre su separación; inesperadamente Duval dijo “sobre todo con los cuernos, esos yo los conozco”, dando a entender que hubo una infidelidad. Ante este momento penoso, Daniela lo único que respondió un poco nerviosa fue que lo que señaló su compañera fue una broma y el resto de colegas prefirieron no ahondar en el tema.

