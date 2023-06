Talina Fernández: un apoyo incondicional hasta el final para su hijo Coco Levy

A pesar de los alegatos de abuso hechos contra Coco Levy por varias actrices durante su tiempo como productor en Videocine (acusaciones que provocaron su salida de la filial de Televisa) su madre, Talina Fernández, lo apoyó incondicionalmente. Levy afirma que la controversia le permitió pasar los últimos meses de la vida de su madre a su lado, proporcionando una oportunidad para compartir bellos momentos en medio de la tormenta.

Lee también Leonardo García habla por primera vez, tras la lectura del testamento y responde a Margarita: "No me voy a rebajar a esos niveles"

La batalla legal de la película "Lupe Vélez" da un giro inesperado

Finalmente por cambio de estrategia, la demanda en contra de la película Lupe, biopic de la actriz Lupe Vélez y protagonizada por Itatí Cantoral, se realizará la semana próxima en la Ciudad de México, y no durante ésta y en Baja California, como se había dicho inicialmente. La familia directa de Vélez está enojada porque nunca se les buscó para autorizar la cinta dirigida por Roberto Fiesco y temen sea una historia plagada de mentiras. También les molesta el que se lucre con su imagen.





La cinta arrancó filmaciones en San Luis Potosí, de donde era originaria Vélez. Foto: Especial.





Diego Schoening, de Timbiriche, con nervios de acero por el estreno de "Vaselina"

En medio de la anticipación por el próximo estreno del musical "Vaselina", por los integrantes originales de Timbiriche, uno de los más emocionados es Diego Schoening. Pero sus nervios no son solo por la expectativa de volver a interpretar al rebelde Kiko frente al público después de casi 40 años. También se debe a que entre el público estarán sus hijos Fernanda, Mariano y Nicole. La mayor de ellos, a punto de graduarse en actuación de teatro musical y recién contratada por una compañía de teatro en Houston, estará allí para ver a su padre en acción. Para Diego, es un honor demostrar su oficio: "Me llena de orgullo que me vea en esta producción y haciendo lo que también ella ama. Es una forma muy diferente de conectar".





Diego Schoening espera con ansias el estreno del musical. Foto: Archivo





Lee también Muere la conductora Talina Fernández tras ser hospitalizada de emergencia, confirma la familia a EL UNIVERSAL