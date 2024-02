Piden a Poncho de Nigris que le baje en tv

Antes de que la popularidad que ganó en "La Casa de los Famosos" trajera a Poncho de Nigris a trabajar a la Ciudad de México, fue conductor de varios programas en la ciudad de Monterrey, que tenían el sello desenfadado y bizarro del exBig Brother, entre ellos “El club del italiano” y “Pura gente bien”, el problema es que ahora que está en Televisa-Univisión quiso llevar a ese estilo al programa “Vence a las estrellas”, pero nos enteramos de que los directivos han tenido que frenarlo y pedirle que sea moderado en su lenguaje y trato con lo demás, algo que no le ha gustado mucho a De Nigris, pero ha tenido que aceptar a regañadientes.

A Adela Micha le gustan “los weyes”

Un momento extraño vivió recientemente Adela Micha cuando se dirigía rumbo a su automóvil, pero antes una persona le gritó “Adela, Marifer Centeno -conocida grafóloga- acaba de decir que estás enamorada de ella”, así que la periodista con amabilidad se detuvo, se volteó y dijo riéndose: “a mí me gustan los weyes”. Las personas que estaban alrededor de la comunicadora tomaron este momento con humor y también se rieron.





La periodista contestó de manera muy peculiar a los comentarios de la gente. Foto: Instagram Adela Micha





Guadalajara se queda sin el Corona Capital

Mucha gente se pregunta en redes sociales, especialmente en grupos de Facebook, qué sucederá con el Corona Capital de Guadalajara, porque el año pasado ya a estas fechas estaba anunciado. Este año no habrá edición del festival, nos cuentan, y se especula que la razón es que, si bien a los tapatíos les encantó el lineup, no el lugar donde se realiza porque es muy complicado llegar y salir de ahí... y es un problema recurrente en la Perla Tapatía: la falta de vialidad apropiada hacia la zona del aeropuerto, que es donde está la arena VFG. Así que no más festivales por el momento.





