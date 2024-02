Con humor es como los Derbez toman las críticas

Los Derbez han aprendido muy bien a responder con diplomacia los comentarios negativos en sus redes sociales y esta vez fue Vadhir quien tuvo que salir a defenderse cuando comenzaron a criticarlo por cancelar un concierto en Querétaro, debido a que salió positivo a Covid-19, ya que algunos usuarios comenzaron a decirle que esto era sólo estrategia para ocultar que no había vendido suficientes boletos. Vadhir aclaró que prefirió cancelar a arriesgar la salud de todos, además de que no tenía voz debido a la enfermedad y no era opción el playback, pero eso sí, remató con un poco de humor al asegurar que le pediría consejo a su hermana Aislinn para que pueda curarse con el poder de su mente, esto retomando la polémica que se vivió hace un par de semanas entre su hermana y el influencer Mr. Doctor, quien la criticó duramente por fomentar la medicina alternativa en su podcast “La magia del caos”.

La actriz cubana Malillany Marín no sólo es una mujer bella, también es intrépida y uno de sus sueños es convertirse en una estrella de series o películas de acción, un género que aún no ha explorado, pero como las oportunidades son para la gente que está preparada, ella está lista desde su juventud, debido a que su padre era militar y la enseñó a usar y disparar un arma, además de que ha practicado toda la vida artes marciales, por lo que podría hacer perfectamente una escena de pelea. Eso sí, como conoce sus límites asegura que dejaría las escenas más riesgosas a los dobles de acción, porque ellos se preparan específicamente para eso; así que espera que algún productor la tome en cuenta para un personaje así.

Incierta, nueva temporada del Teniente Harina

La nueva temporada del teniente Harina está en vilo. Es cierto que Prime Video está interesado en hacerla, para continuar con la historia protagonizada por Memo Villegas y Verónica Bravo que ha atrapado al público con su comedia, pero como no ha dado luz verde los actores se están ocupando con otras producciones, lo que significaría que quizá no la hagan este año. De hecho, no hay siquiera algún guión escrito, aunque se confía en la improvisación que permite el elenco, especializados en eso.

