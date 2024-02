Yuri defiende a Pati Chapoy: "Siempre dices la neta y averiguas"

Parece que el público de Cristian Castro y Yuri no son fans de Paty Chapoy, pues cuando la cantante se presentó durante su concierto en el Auditorio Nacional, recibió la rechifla y más, algo que ya le ha ocurrido anteriormente a la propia cantante por sus dichos.

“Tú siempre dices la neta, averiguas y dices la neta, no como otros que inventan puros chismes" dijola veracruzana para acallar la rechifla: “Pero bueno bueno, vinimos a cantar, sigamos”, continuó.

¿Manu Chau, en un evento del 2 de octubre?

Manu Chao,el francoespañol que fue considerado persona non grata por sus dichos durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, salió de esa lista negra en 2022 bajo la decisión de Adán Augusto Lopez, Secretario de Gobernación en aquel año.

Desde entonces los rumores de su regreso son comunes, más ahora se ha presentado en ciudades de Argentina y Chile. Luego de esto, ha comenzado a circular un cartel con su nombre, junto al de otras bandas mexicanas, en un concierto para conmemorar el 2 de octubre.

En ese cartel también aparece la banda La Maldita Vecindad, grupo que nos desmintió el evento, asegurando que dicho show es “totalmente falso”. Aún así, muchos conservan la esperanza de verlo nuevamente, habrá que esperar.

Foto: Instagram oficial de Manu Chao.

Paco de la O tiene un carrera frustrada



Todo mundo tiene un logro que no ha podido conseguir y Paco de la O confiesa que el suyo es triunfar en el canto.

El actor asegura que no es que lo haga mal o que no tenga voz para ser un buen intérprete, simplemente no ha logrado tener un poco de notoriedad, pese a que ha hecho varios intentos al grabar sus temas.

Ya resignado a que nunca llenará auditorios o plazas, ha decidido hacerlo por gusto, para los amigos y para él mismo, incluso acepta invitaciones para hacer pequeñas colaboraciones o presentaciones especiales, ahora lo importante para él es hacer lo que le gusta sin sentirse frustrado.

Paco de la O. Foto: Archivo