Peso Pluma arma duelo de 'Rosas Pastel' en Spotify

"Rosa Pastel" está de moda en Spotify México, pero hay un pequeño detalle: no es la canción de Belanova del 2006, sino el tema del grupo Peso Pluma. Esta confusión ha catapultado a la canción de Peso Pluma al puesto 25 en las tendencias de Spotify en México. Así que, a la hora de escuchar 'Rosa Pastel', asegúrate de que es la versión que buscas.

Rosalía: ¿De vuelta al Flow fest?

La artista española Rosalía podría estar trayendo su ritmo y encanto una vez más a México. A pesar de que el cartel para el Flow Fest 2023 todavía está en el tintero, un misterioso video de la cantante ha aparecido en la página oficial del festival. ¿Será una pista de su regreso al escenario mexicano? Si es así, seguro repetirá el éxito de sus anteriores presentaciones en el Axe Ceremonia y el Zócalo capitalino.

Metro Boomin: ¿En la sombra de una 'Sunflower'?

Metro Boomin está acaparando las listas de éxitos con su último soundtrack para "Spider Man: Across the Spiderverse". Tres de sus temas están entre los 50 más escuchados en todo el mundo. Sin embargo, algunos fans se preguntan si ha superado la icónica "Sunflower" de Post Malone, canción emblemática de la primera entrega de la película. Ante las comparaciones, el trapero respondió con aplomo en sus redes sociales: "Puede que no haya un 'Sunflower'... pero puede que haya un montón de canciones que la gente realmente ame e integre como parte de su vida cotidiana." ¿Quién necesita una 'Sunflower' cuando se tienen muchas flores en su jardín musical?