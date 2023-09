Paola Núñez: cuando tus regalías no pagan ni un café

Algunas personas todavía no entienden por qué el Sindicato de Actores de Hollywood está luchando por mejores condiciones de trabajo. Para ilustrar la situación, la actriz mexicana Paola Núñez compartió una cifra deslumbrante: recibe solo 11 dólares en regalías por el uso de sus trabajos, como la película "Bad Boys for Life" y la serie "The Son," en las plataformas digitales de España. Un desglose del dinero mostró que estaba ganando entre 0.01 y 0.03 centavos de dólar por cada capítulo transmitido. Según la actriz, con ese dinero apenas podría comprar un café. Este es un llamado de atención que subraya la urgencia de la lucha del sindicato por una compensación más justa para los artistas.

"Tierra de Esperanza" arrasa en la guerra del rating y deja en la sombra a "La Isla"

Parece que las deslumbrantes locaciones de Turquía no fueron suficientes para salvar al reality show "La Isla" de la derrota frente a la telenovela "Tierra de esperanza". Según los últimos informes de audiencia, 6.8 millones de personas están sintonizando la obra maestra del melodrama de José Alberto Castro, superando en un impresionante 200% a "La Isla", que reunió a un público de 2.2 millones. Mientras "Tierra de Esperanza" se acerca a su desenlace, es evidente que ha conquistado el corazón de los televidentes, eclipsando cualquier intento de la competencia por robar su trono.

...Y "Vencer la Culpa" también pone a pensar a ejecutivos de Azteca

Si bien "La Isla" está luchando para mantenerse a flote, la telenovela "Vencer la culpa" también le ha dado un golpe. Aunque el show de Azteca ocupa dos horas en el horario estelar, el público parece preferir la doble dosis de melodrama de Televisa, que incluye también a "Vencer la culpa". Con 5.9 millones de televidentes, la telenovela no solo ha retenido a su audiencia, sino que ha superado al show de Alejandro Lukini en un 148%. Nos cuentan que estos malos resultados ya han puesto en alerta a algunos ejecutivos de Azteca.

