Niña aterriza a Regina Blandón en sus 33 años.

A Regina Blandón le cayeron sus 33 años encima de un solo golpe. Algo muy chistoso le sucedió a la actriz en una fiesta de disfraces, pues asistió a un cumpleaños vestida como alumna de Gryffindor, una de las cuatro casas del Colegio Hogwarts, lugar donde se desarrolla la historia de Harry Potter y hasta su varita llevaba, cuando de pronto una niña invitada se acercó y le preguntó de qué trataba su disfraz; cuando terminó de responderle, la pequeña le dijo: “¿Qué edad tienes?”, algo que la descolocó.

Vendedores hacen santo a Peso Pluma

Entre tanta duda, especulación y que el cantante Peso Pluma llenó el Foro Sol con su concierto este sábado, los vendedores de los alrededores del recinto para pronto se pusieron creativos y comenzaron a ofrecer, entre muchos otros productos, imágenes y pósters del “santo” Peso Pluma, en las que el cantante aparece con túnica, en un tono muy religioso; también sobresalieron en los puestos los lentes de sol y las bolsas con las iniciales del artista. Ahora las fans podrán rezarle y pedirle milagros a su doble P.

Alfombra Roja

Mariana Seoane es “¡un partidazo!”

“¡Soy un partidazo!”, le dice Mariana Seoane sin dudar a Isabel Lascurain, luego de que la integrante de Pandora le preguntara qué busca en una pareja. La actriz, quien ha tenido romances con hombres como El Temerario mayor “que sacó lo mejor y lo peor de mí”, dice, comenta que, si bien desea tener galán, los hombres no se le acercan porque le tienen miedo, pues piensan que es muy exigente. La villana de telenovelas explica que no comprenden que si ella decide estar con alguien es por gusto, no por interés.

Foto: Archivo / EL UNIVERSAL