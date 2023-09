Nadie creía en Juanpa Zurita como actor

El influencer de 27 años dice que desde que comenzó en la plataforma Vine, buscaba la actuación como meta y ahora lo cumple con su primer película "¿Quieres ser mi hijo?”, junto a Ludwika Paleta. “Mi incursión surge de la pasión y la curiosidad, no es que un día desperté y dije: ‘¡ay, quisiera hacer una película’, sino que han sido ocho años de hacer muchos castings en los cuales no me quedé y de aprender a usar un músculo completamente distinto al que uso en mi contenido porque por ahí si lo ves velozmente podrías creer que hay ciertas similitudes, pero la realidad es que no, son dos cosas distintas y de alguna forma tuve que desaprender muchas cosas para aprender esto y creo que este proyecto llega en un momento donde ya estaba listo y antes no, por eso el proceso fue natural”, cuenta Zurita.

Haber grabado la décima temporada de “Una familia de diez” en Acapulco no fue una ocurrencia. Para el actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo fue ponerse creativos para justificar el desarrollo de la historia y la estancia de la familia López en el puerto guerrerense, y al mismo tiempo participar él tranquilamente durante toda la temporada de la serie, pues es la ciudad donde actualmente radica, esto desde que sus problemas respiratorios se complicaron (tiene EPOC y requiere de un trasplante de pulmón), por lo que no tuvo necesidad de desplazarse a la Ciudad de México, donde la altura le afecta, y contó con todo lo necesario para realizar su trabajo tranquilamente.

El actor u productor está a punto de estrenar la nueva temporada de la serie "Una familia de 10". Foto: Sughey Baños





Vencen el rating y las expectativas

La saga “Vencer…”, producción de Rosy Ocampo para Televisa, ha rebasado las expectativas de la televisora. La serie de historias, protagonizadas por mujeres de distintas edades y estratos, que abordan temas sociales actuales, con ayuda de asesores y expertos en los distintos tópicos, ha hecho que la empresa se plantee, junto a la productora, extender la saga. “Vencer la culpa”, el quinto melodrama de la saga, se ha colocado en el primer de la barra nocturna de toda la programación, por lo que ahora el equipo de la productora trabaja a todo lo que da buscando temáticas para darle forma y continuidad a nuevas historias.

El melodrama de Rosy Ocampo ha cautivado al público. Foto: Televisa

