“Bonito”, el encuentro de Alessandra Rosaldo con Victoria Ruffo

Alessandra Rosaldo dice que para nada fue una sorpresa su encuentro con Victoria Ruffo, expareja de su esposo Eugenio Derbez, en el nacimiento de su nieta. De hecho, la cantante ya sabía que este encuentro se iba a efectuar tarde temprano y cuando finalmente sucedió todo fluyó sin problema alguno e, incluso, comenta que fue algo bonito, pues se vieron en el pasillo del hospital y todos estaban alrededor de la pequeña Tessa, la hija de José Eduardo Derbez. "Fue amoroso", calificó el momento.

Maribel Guardia, quien fue Miss Costa Rica, se une a la defensa de Martha Cristiana, quien renunció recientemente a la dirección de Miss Universo México, donde estuvo sólo por tres semanas, ante la negativa de los propietarios del certamen de incluir a mujeres transgénero. “Es porque les da miedo. Si es un concurso de belleza y llega una trans espectacular, una mujer, ¿por qué no la van a incluir? Son ridículos. O sea, si es de belleza, pues que sea de belleza. Si llega una trans espectacular y llena los cánones, ¿por qué no? ¿A quién le quita el sueño?”, dice la actriz y cantante, quien también aboga porque no se excluyan a las mujeres casadas y/o con hijos. “Hay mujeres de 17 años que tienen un bebé casi sin darse cuenta con el primer amor, y después ya no pueden participar en un concurso de belleza. Tal vez están espectaculares y divinas. ¿Por qué no?”

La actriz Maribel Guardia ha vivido en duelo desde el fallecimiento de su único hijo; Julián Figueroa, desde abril del año pasado. Foto: Instagram

El actor Julio Camejo está muy orgulloso de su pequeña hija Sofía, a quien presume por donde vaya, sobre todo ahora que la niña de 12 años ha terminado su preparación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) como actriz infantil. Camejo esperaba con ansias este momento porque, según ha explicado, algunos productores ya le habían ofrecido algunos papeles en telenovelas, pero él prefirió rechazarlos, ¿la razón? primero que Sofía era más pequeña y luego que no tenía preparación, algo que para él es muy importante, pues quiere dejarle en claro a la niña que la actuación es algo serio y que exige estudiar. Ahora que se graduó no será extraño verla muy pronto en alguna telenovela u obra de teatro, porque su papá considera que ya tiene las herramientas que necesita.

