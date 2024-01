Bisogno es vital en Ventaneando

Daniel Bisogno no planea dejar Ventaneando por mucho que se haya especulado en redes, luego de que redujo su participación en el show, tras enfrentar problemas de salud. Al contrario, el conductor se considera pieza importante y así lo detalla: “Imagínate que me saquen después de una recuperación, sería ilógico y más con el cariño y el tiempo que llevamos trabajando. Soy una parte importante del programa, no es por creerme mucho; el papel que me toca desempeñar no hay quién lo haga”.

Ex de Ninel la defiende en redes sociales

Después de que el empresario Giovanni Medina llegó a un acuerdo con la actriz por la custodia de su hijo pequeño, ahora también le ha puesto un alto a los haters. Así lo hizo en Instagram donde un usuario escribió que “una persona que se quiere dedicar a la política y oculta su vida privada cuando se mete con una palenquera no es de fiar”, Giovanni respondió contundente: “Me parece tan despectivo que te refieras a cualquier persona como ‘palenquera’, que demuestras tu educación”.

Ninel Conde, cantante y actriz. Foto: EL UNIVERSAL.

Danna Paola se cobija en música de LM

Danna Paola se siente salvada por Luis Miguel. La cantante de 28 años expresó su admiración y cariño por El Sol en redes sociales donde compartió su foto abrazando la portada del disco con el que el intérprete de “Ahora te puedes marchar” celebró 20 años de carrera, junto a la frase “Hay días que siento que somos Luis Miguel y yo contra el mundo”. En el pasado ya se le ha visto cantando de forma improvisada canciones como “La bikina”, que es de los temas más populares que ha interpretado Luis Miguel.

Comienza el 2024 luciendo al estilo de Danna Paola. Foto: Instagram/ @dannapaola

