Daniel Bisogno actuará legalmente contra quienes aseguraron que tenía problema de inmunodeficiencia

El elenco de la obra de teatro “Lagunilla mi barrio” partió este lunes la tradicional rosca de reyes, en donde estuvo presente el actor y presentador Daniel Bisogno, quien aseguró que ya está mejor de salud, tras las complicaciones que tuvo en los recientes meses.

“Cada día me siento mejor, no estuvo fácil, me hizo reflexionar muchas cosas, reencontrarme conmigo mismo, con mi trabajo, sin perder el sentido del humor que me puede caracterizar; cuando te encuentras con un momento difícil de salud te haces una mejor persona”, declaró a los medios.

Respecto a los rumores de que el conductor había ido a la Clínica Condesa para atenderse por un problema de inmunodeficiencia (posible VIH) expresó que nunca ha ido a ese lugar de salud, que respeta, pero su asunto es diferente, relacionado al esófago y várices.

"No tendría por qué, pero enseñé en su momento prueba de todo tipo de enfermedades que pude haber tenido, saquen eso de su mente y si sí (lo tuviera) lo diría, a cualquier persona le podría haber pasado, no sería motivo de vergüenza en absoluto, pero no es eso, desafortunadamente con lo que me pasó estuve más en riesgo de morir que una cosa como esa, no saben qué inventar.

“Todo tiene un límite y se va actuar fuertemente con un equipo legal estadounidense que va arrancar ya”, indicó Bisogno quien descartó que saldrá del programa “Ventaneando”, como se llegó a mencionar en el internet.

Acerca del mencionado montaje que se presenta en el Centro Cultural Teatro 2 dijo que es una obra en que se conjuga todo, donde la gente se ataca de la risa de principio a fin con orquesta en vivo.

“Es la tercera obra que hago con Maribel Guardia, es una amiga que está ahí para todo; hay una cercanía entre el público donde la gente se divierte y entendemos el lenguaje”, concluyó.

