Beckham canta las de Juan Gabriel mientras cocina

¿Quién lo hubiera pensado? David Beckham no solo es fan de la comida mexicana sino también del Divo de Juárez. Fue capturado en un video, compartido por su esposa Victoria, preparando un burrito mientras bailaba y cantaba "No tengo dinero". La estrella fue acompañada por su hija Harper, quién movió los pies al ritmo de la música. No cabe duda de que el talento de Juan Gabriel es internacional.

Lee también: Carlos Rivera explota de amor: habla por primera vez de León, su hijo con Cynthia Rodríguez

Eugenio Caballero: "Solo hablo de cine" ante el caso Tenoch Huerta

Las acusaciones contra Tenoch Huerta están en boca de todos, pero parece que algunos prefieren mantenerse al margen. Eugenio Caballero, tras trabajar con Tenoch en "Pedro Páramo", ha decidido evitar los reflectores cuando se trata de este espinoso tema del que Vanessa Bauche insinúa que todavía tela de donde cortar.

Las estrellas detrás del éxito de "Roma"

Lee también: Nuevo aspecto de Luis Miguel desata memes: ¿Sí es el verdadero Lusimi?

AMACC ¿De mudanza? ¡Guadalajara levanta la mano!

La Ciudad de México ha sido el hogar de la AMACC durante más de seis décadas, pero parece que el aire tapatío le ha llamado la atención. Ante los retos financieros que enfrenta la Academia, Guadalajara ha dicho: "¡Aquí estoy!". Pero no es la única, otras ciudades también han parpadeado sus ojitos. Durante un reciente encuentro de nominados, la visita relámpago de María Movaro, directora del Imcine, dejó más de una ceja levantada. ¿Cambios en el horizonte?