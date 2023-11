Angélica María quiere dueto con Peso Pluma

Conocida por sus interpretaciones de rock and roll, boleros y baladas, Angélica María ahora está dispuesta a hacer corrido tumbado. La cantante y actriz de 79 años de edad aceptó que hay canciones de Peso Pluma que le gustan y que no estaría negada a la posibilidad de hace un dueto con el intérprete de 24 años que se encuentra entre lo más popular de la música actual. “Yo con Peso Pluma creo que sí (colaboraría) porque tiene cosas muy buenas, hay unas (canciones) horribles, pero otras muy buenas”, dice “La novia de México”.

Longoria se siente “triste” por la muerte de su ex

Eva Longoria acepta que ahora está “felizmente enamorada” con el ejecutivo de Televisa José Bastón, pero reconoció que no por ello deja de dolerle la muerte de su exesposo, Tyler Christopher, cuyo matrimonio terminó hace 19 años. Apenas hace unas semanas se dio a conocer la noticia del fallecimiento del actor a causa de un evento cardiaco. “Es muy triste”, dijo durante su paso por una alfombra roja que celebró a las mujeres. Pero no quiso ahondar más en ese sentimiento y decidida expresó: “Ahora no voy a hablar de eso”, antes de alejarse de los medios de comunicación.

Foto: Instagram @evalongoria

Rescatan y venden viejo CD de Salgado Macedonio

Como si fuera el Santo Grial, se ofrece en grupos de ventas el CD que hace 20 años grabó el hoy controvertido diputado federal Félix Salgado Macedonio y exaspirante a la gobernatura de Guerrero. Puede alcanzar un costo de hasta 500 pesos, aunque varios se burlan de ello. En su momento, el político fue conocido por haber hecho una película como el héroe, transportarse siempre en motocicleta y por componer una canción a Andrés Manuel López Obrador, hoy mandatario de México.

Senador Félix Salgado Macedonio dice que nombramientos en Inai serán cuando ellos digan. Foto: Captura de pantalla