Ángela Aguilar se va de casa y Pepe Aguilar se enoja

La relación de ha tensado entre Pepe Aguilar y su hija Ángela Aguilar, pues nos cuentan sus cercanos que el cantante de “Me estoy acostumbrando” no contaba con que su hija menor se fuera ir a vivir con Christian Nodal, cuyo noviazgo confirmó la pareja hace un mes, apenas 18 días después de que Nodal anunciara su ruptura con Cazzu, con quien procreó una hija. Ángela, de 20 años, se salió de casa y acompañó a su novio a sus presentaciones por Sudamérica y Europa, donde presumieron su amor a todas luces. Pepe, molesto, ha optado por no hablar, en tanto no fije una postura sobre el romance de su hija, quien sólo pide que la dejen vivir este momento.

Daniela Romo, conmovida por “la bebé” Lucero Mijares

Daniela Romo se lució como madrina de las 200 representaciones del espectáculo de la obra de teatro “El Mago” (The Wiz), protagonizada por Lucero Mijares, a quien, dice, conoció “cuando apenas era una bebé y su mamá tenía que alimentarla en los foros de (la telenovela) ‘Alborada’”, donde compartió crédito con Lucero en 2005. "Los he visto nacer, los he visto crecer y transitar en el tiempo", comenta conmovida la cantante, quien detectó el talento y simpatía de la hija de Lucero y Mijares desde que escuchó a la joven de 19 años en las diversas reuniones de amigos que han disfrutado.

Lucero Mijares en la entrega del Premio Unlock Her Future 2024

No se la pondrán fácil a Kimberly “La más preciosa” en “Perfume de Gardenia”

No sólo Wendy Guevara está disfrutando de la popularidad que las redes sociales le dieron, también su amiga Kimberly Irene “La más preciosa”, quien forma parte del elenco de la obra “Perfume de Gardenia”, pero ella tiene los pies bien puestos en el suelo y sabe que no es actriz, por lo cual aclara que intentará dar lo mejor de sí, aunque su personaje no exige de ella más que hacer “relajo”. De cualquier forma está dispuesta a aprender de sus compañeros, a quienes define como grandes comediantes, y tomar algunos cursos de actuación para estar a la altura del resto del elenco. Eso sí, Rafael Inclán no se caracteriza por tener mucha paciencia y lo demostró cuando la prensa intentó entrevistarlo junto a “La Perdida”, pero se negó a hacerlo y esperó su turno al lado de Luis de Alba, así que Kimberly no la tiene sencilla.

Kimberly, la más preciosa. / Foto: Instagram.