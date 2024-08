El presidente que viene a México, pero no en visita de Estado

1. Javier Milei, presidente argentino, viene a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) -24 de agosto 2024- a realizarse en México. En esta cita, plantean los que le invitaron, Milei presentará “un firme mensaje sobre la imperiosa necesidad de seguir luchando por la libertad en América Latina y el mundo”. Nada más y nada menos.

Antes, no mucho tiempo atrás, en julio de 2024, el presidente argentino visitó Brasil, con una agenda similar. Como en la cita a realizarse en México, donde no verá al presidente López Obrador, en Brasil Milei no buscó encontrarse, al contrario, con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Por cierto, Brasil es el principal socio de América Latina para Argentina (en un hecho empírico, avanza la descortesía sobre cualquier resquicio de talento). En Brasil se encontró con Jair Bolsonaro; en México no hay referentes con ese relieve, producto de la movilización social que ha contribuido en marcar la cancha a la derecha.

No es un movimiento casual: se da en el contexto por la lucha de espacios en América Latina, destacando el conflicto electoral en Venezuela, y la disputa por el voto ciudadano y el de los denominados compromisarios, por el peso del Colegio Electoral en Estados Unidos de América, en la definición final de la elección. Es decir, la desenvoltura política de Milei lo sigue arropando como si estuviera en campaña. Es una imagen del que viene.

2. Un presidente un poco ordinario (hay comentaristas que lo ubican como vulgar, elija la nomenclatura que prefiera). Se trata de una foto del que viene, y que el día de ayer, 14/08/2024, en el Congreso de Inversiones Inmobiliarias en Argentina, a los que le han cuestionado la conducción económica les endosó lo siguiente: "Aquellos que querían el dólar entre 1800 y 2000", estos sujetos "lloran y caminan como mandriles porque hoy tipo de cambio está en 1250" pesos argentinos. Sin sorpresas, siempre hay más con Milei, bajo el argumento común de que perdonen el francés o el “latín”: "Los que me dicen que los dólares los tengo que comprar con emisión monetaria... Es decir, esa manga de hijos de re mil puta... Todavía no justifiqué por qué lo son... Lo que me están diciendo es que yo le rompa el culo al pueblo argentino con el impuesto inflacionario para pagar la deuda, por eso son tremendos hijos de re mil puta". Hubo aplausos, es decir, Milei materializa parte de la sociedad argentina.

3. Aproximémonos a otra instantánea. De Tamara Pettinato, periodista argentina que en esta coyuntura fue ventaneada por aparecer al lado del ex presidente Alberto Fernández, presunto golpeador de su ex pareja, muchas cosas se dijeron. Algunas cosas las dijo el propio Milei, otras fueron señaladas por gente de su círculo cercano: “que soy puta, que soy gato, que soy prostituta vip, que tengo una asociación ilícita, que fui a pedir por mi hermano, que también me quise levantar a Milei”. Esto en las redes sociales, y la influencia de Milei en éstas, que han cambiado el umbral de tolerancia. Múltiples son los actores que participan en las redes sociales, con intenciones e influencia distinta. Desde los usuarios individuales, que ven a las redes como un espacio democrático en el que se comparte información, temas y preocupaciones, entre otras. También, en sus alambiques cibernéticos, se destila odio, mucho odio. No se apartan de esta tarea de inspiración múltiple los “influencers”, que pueden tener detrás muchos seguidores y en consecuencia gran influencia, como decía Max Weber, la capacidad de generar obediencia. En todo caso, repensando a M. Foucault (2003), se aprecia el encapsulamiento: La gravitación de las plataformas es central, allí está Meta (para Facebook e Instagram), X, TikTok, con la algoritmización de lo social (de nuevo repensando a Foucault, “

Las empresas, las corporaciones, juegan en estas ligas, que son espacios para los intercambios mercantiles, pero asimismo para los intercambios no mercantiles, simbólicos, y la construcción de normalidad. Y hablando de corporaciones, juegan un papel central los medios hegemónicos de comunicación, los que, en correspondencia con el control de las redes sociales, expanden su audiencia y sus intereses, en el caso de las redes en un proceso de interacción directa con los usuarios. Hay otros sujetos, como las organizaciones no gubernamentales (el emblemático caso de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en el ojo del huracán actualmente), los usos políticos de gobiernos y partidos, lo que se apreció con claridad en las recientes elecciones mexicanas y está en su apogeo en el caso estadounidense. Los bots, los chatbots y sus operadores (en una repetición ad infinitum) son parte de esta historia de la dominación cibernética.

4. No hay cuarta mala en esta sección fotográfica. El presidente Milei, en el regocijo de sus palabras, y con la complicidad del aplauso, no ha hecho referencia al crecimiento de la pobreza en los centros urbanos. Asimismo, como se plantea en Proyección Consultores, Monitor de Opinión Pública Nacional (agosto 2024), tomando 1525 casos, con un nivel de confianza de 95%, la principal preocupación en Argentina es la Inflación (49%), siguiéndole los Bajos salarios (40.6%) y la Inseguridad y delincuencia, claramente asociada al deterioro económico, con un 36.6%. De julio a agosto creció de 25.6% a 28% la gente que dice no llegar a fin de mes, y un aspecto relevante, presente desde hace varios meses, la consigna en familia de achicar gastos. Ojo, el principal responsable de esta situación es Alberto Fernández, así lo dicen los consultados, pero en segundo lugar se encuentra Milei y, con bronce, el ex presidente M. Macri. ¿Domina la “incertidumbre”? Sí. ¿Cómo es el rumbo de la economía? La mayoría dice que “incorrecto”, que se relaciona con el mayor porcentaje que ve a la economía “igual de mal”, “peor” y “mucho peor”, allí se concentran el grueso de las opiniones hacia la gestión del presidente que dice cuidar el “culo” de los argentinos.

En la película completa, que podría titularse ¡Farol o candil de la calle, oscuridad de su casa!, el presidente Milei no es el “winer”. En el lenguaje callejero de México, es un farol.

(Profesor UAM)

alexpinosa@hotmail.com