La forma de encasillar a los latinos en Hollywood

Últimamente habrás escuchado muchos nombres de latinos que están triunfando en Hollywood y es probable que tengas la impresión de que algo ha cambiado en la industria respecto a las oportunidades que hay para ellos.

Hace sólo unos días Guillermo del Toro volvió a hacer historia al ser el primer director mexicano en ganar un Globo de Oro por una cinta de animación.

Sin embargo, hay que ir más allá para entender qué está sucediendo y si todo es tan luminoso como parece.

Si bien, detrás de cámaras hay nombres como los de Del Toro que han conquistado esta industria hace tiempo, para quienes se sitúan frente a la lente todavía hay bastantes aristas.

Algo que se ha estado analizando con interés es cómo, de acuerdo con The Motion Picture Association, 24% de las personas que acudió a las salas en 2022 fueron latinas.

Coincide con que muchos de los nuevos blockbusters son películas de superhéroes con personajes o actores Latinx.

Ya lo ha dicho muchas veces Victoria Alonso, productora ejecutiva de los estudios Marvel: “Hay una validación cuando nos vemos representados (…) Los superhéroes te dan la oportunidad de soñar en convertirte en alguien con un poder diferente. Pero al final, todas las historias te regresan al hecho de reconocer el poder que tú tienes”.

No en balde la Hispanic Heritage Foundation considera a Alonso una gran aliada. Sí, Marvel ha impulsado a muchos latinos a adquirir superpoderes como Salma Hayek, Gael García, Tenoch Huerta o Xochitl Gomez quien interpreta a una superheroína de 14 años, America Chavez, que en la cinta Doctor Strange in the multiverse of madness, pronuncia palabras en español.

Es verdad que por algo se empieza, pero también ha surgido la pregunta de por qué los latinos sí pueden protagonizar cintas de superhéroes o tener estelares en series de televisión (Andor, con Diego Luna, por ejemplo) pero aún son contadas las ocasiones en las que los podemos ver siendo los principales en papeles dramáticos u otros géneros.

Como muestra, el único actor latino con un estelar así este año es Diego Calva (Babylon).

La única actriz es la hispano-cubana Ana de Armas a quien defender por qué merecía ser Marilyn le ha costado sudor y lágrimas.

Ella ha dicho que, aunque parece que algo se está abriendo en el sistema de castings de Hollywood respecto a los papeles para latinas “a veces, por los filtros que hay ni siquiera llegas a estar en la sala con el director para que te conozca y hacer las pruebas. Es agotador y frustrante”.

Aunque haya más escaparate, los histriones Latinx siguen reducidos a determinados roles y les es casi imposible lograr ser los protagonistas de una comedia romántica o drama.

Pero lo que no han podido negarles son sus superpoderes.