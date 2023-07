Alejandro Martí el héroe ciudadano

En medio de este caos de seguridad nacional que vivimos en el país donde no pasa nada, quiero rendir un merecido homenaje a don Alejandro Martí un mexicano, empresario y activista social excepcional. Fue un hombre que generó sinergias ciudadanas y compromisos institucionales importantes a través de su fundación México SOS, con el ánimo infinito de hacer de nuestro país un lugar de paz, una utopía en pleno siglo XXI.

Don Alejandro fue una de las tres figuras cardinales del activísimo ciudadano de las últimas dos décadas, así lo creo y así lo confirmé en varias ocasiones. Esta tríada ciudadana la conforman, además de don Alejandro, María Elena Morera de Causa en Común A.C.; e Isabel Miranda de Wallace de la fundación de Alto al Secuestro. Tres grandes que fueron tocados por la violencia que vive este país que devora a los hijos eliminando la tranquilidad de las madres y padres de familia.

Estos tres casos emblemáticos y heroicos, de muchos más que deben existir a lo largo y ancho del país, como ocurre con las Madres Buscadoras, dieron voz no solo a su dolor sino al sentir de miles de mexicanos que luchan por llevar a cabo un cambio verdadero en nuestra nación lejos del lenguaje político que todo lo vuelve un laberinto.

“Si no pueden renuncien”, es la inolvidable frase de don Alejandro que fue un grito lucha social; la muerte de su hijo lo llevó no a sumirse en la inactividad y el dolor pasivo sino que, aun a pesar de la tristeza y el odio que pudo haber sentido, intentó hacer de este un país seguro para que otras tantas familias no vivieran en carne propia el dolor de perder a un ser amado.

La fundación de México SOS de la mano de don Alejandro y Orlando Camacho, crearon una estrategia de liderazgos empresariales y sociales en cooperación con instituciones municipales, estatales y federales para solucionar las problemáticas específicas que derivaran en inseguridad ciudadana. “Es una especie de comité ejecutivo en las empresas, donde te reúnes cada 15 días y analizas qué acciones hay que tomar. Las soluciones en el tema de inseguridad vienen de abajo hacia arriba, se llega a acuerdos y las cosas funcionan bien”, así explicaba don Alejandro la labor de su fundación.

“Si no quieren o no pueden renuncien”, es el grito que en este 2023 se mantiene vigente. A pesar de tantos tropiezos, tragedias y evidencias incuestionables, la actitud política e institucional frente la inseguridad y la ausencia de justicia no se inmuta. El México de hoy es más violento que aquel México donde perdió la vida el hijo de don Alejandro, Fernando de apenas 14 años. Todo mi cariño para la familia Martí.

“Haber dedicado una buena parte de mi vida y mis ahorros a esto, me da satisfacción. Si existe alguna vida en otro mundo, le diré a mi hijo: misión cumplida, mi cuate, eso es lo que hubieras querido”, así lo sentía don

Alejandro, queda en nosotros no bajar la guardia como ciudadanos y reclamar lo que es propio de los mexicanos, la paz para todos nuestros hijos, la tranquilidad para nuestras familias. No hay que olvidarlo hoy… cuando tocan de nuevo a nuestras puertas en vísperas de elecciones.

Alberto Capella fundador de AC Consultores y exsecretario de seguridad

Twitter: @kpya

FB @Alberto Capella